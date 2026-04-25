به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمود نبویان شنبه شب در اجتماع پرشور مردم قزوین طی سخنانی با اشاره به روحیه استکبارستیزی و فرهنگ ایثار در جامعه ایران اظهار داشت: این ملت ۴۷ سال است که با شعار «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» زندگی میکند و ترس از شهادت در قاموس این مردم جایی ندارد.
نماینده مردم تهران با یادآوری ترور شخصیتهایی چون شهید بهشتی و یارانش در هفتم تیر، شهدای هشتم شهریور و نیز شهادت سردار حاجیزاده، افزود: دشمن بداند با حذف سرداران ما، فرماندهانی چون سید مجید نقطهزن پا به میدان میگذارند و خللی در روند اقتدار کشور ایجاد نخواهد شد.
وی با تأکید بر شکست راهبردی آمریکا در سناریوهای اخیر تصریح کرد: طرف مقابل مدعی بود ظرف سه روز کار ایران را تمام میکند یا نقشه کشور را تغییر میدهد که به فضل الهی نه تنها در این خیال خام شکست خورد، بلکه پس از تنها ده روز التماس برای آتشبس را آغاز کرد. آنها طرحهای مختلفی از جمله پیشنهاد ۱۵ مادهای فرستادند اما ما اعلام کردیم هرگونه توافق صرفاً بر اساس شرایط ملت ایران و شروط دهگانه مقام معظم رهبری امکانپذیر است و نهایتاً این ترامپ بود که مجبور به پذیرش و توییت علنی شد و تحقیر گردید.
نبویان در بخش مهمی از سخنان خود به مصوبه راهبردی کمیسیون امنیت ملی اشاره کرد و گفت: قانونی را تصویب کردهایم که بر اساس آن، تا قیام قیامت، تنگه هرمز تحت کنترل ملت ایران باقی خواهد ماند. کشتیهای نظامی دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی حق عبور از این آبراه حیاتی را ندارند. هر کشوری که ملت ایران را تحریم کند یا داراییهای ملت ما را بلوکه کند، از تردد کشتیهایش در تنگه هرمز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی با بیان اینکه دوره سروری ملت ایران و ذلت مستکبران فرا رسیده است، افزود: دستاورد ما در این نبرد صرفاً اقتصادی نیست، بلکه دستاوردی راهبردی است؛ آمریکا میگفت هر کس به صهیونیستها چپ نگاه کند با من طرف است، اما امروز ملت ایران اعلام میکند هر کس به حزبالله، حماس، جهاد اسلامی و یمن تعرض کند، با جمهوری اسلامی ایران طرف خواهد بود.
هشدار به دولتهای همسایه جنوبی خلیج فارس
عضو کمیسیون امنیت ملی خطاب به کشورهای عربی منطقه نظیر عربستان، امارات، قطر و بحرین گفت: در ۸ سال دفاع مقدس، شما در پشت سر صدام ایستادید اما ما نجابت به خرج دادیم. اکنون پایگاههای خود را در اختیار دشمن ملت ایران قرار دادهاید. به صراحت اعلام میکنم خاک شما اگر قرارگاه حمله به ایران شود، دیگر خاک شما محسوب نمیشود؛ در صورت سلب امنیت ملت ایران، هیچ کشوری در منطقه امنیت نخواهد داشت و کل منطقه در تاریکی مطلق فرو خواهد رفت.
نبویان با اشاره به فضای مذاکرات گفت: ما مذاکره کننده رفتیم اما دیدیم طرف مقابل با تکبر، دیکتاتورمآبانه شرط میگذارد که در انرژی هستهای شریک شود، غنیسازی ۲۰ درصد را کنار بگذاریم و مواد هستهای را به خارج بفرستیم. پاسخ ملت ایران قاطع است و تا زمانی که طرف مقابل این رفتار متکبرانه را کنار نگذارد و مؤدب نشود، هیچ مذاکرهای در کار نخواهد بود.
وی در پایان با دعوت به وحدت و تبعیت از فرامین ولایت خطاب به مسئولان تأکید کرد: مسئولان باید گوش به فرمان یک نفر باشند و آن مقام معظم رهبری است. ملت ایران تحت حمایت حضرت ولیعصر (عج)، امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)، آماده رزم است و به نصرت الهی، هیبت دروغین استکبار جهانی را در هم خواهد شکست.
نظر شما