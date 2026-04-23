مردم با پشتیبانی دولت در صحنه و میدان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود نبویان با اشاره به وضعیت مذاکرات در اسلام‌آباد در تاریخ ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه، اظهار کرد: اولاً از مذاکره‌کنندگانی که در آنجا زحمت کشیدند تشکر می‌کنم. به ویژه از اینکه مذاکره‌کنندگان در مذاکراتی که دیروز و امروز آمریکا برای آتش‌بس وقت تعیین کرد، با عزت شرکت نکردند. راه و روش برخورد با دشمن شکست‌خورده همین است.

وی ادامه داد: در مورد آن مذاکرات، اولاً اصل مذاکرات با مجوز بوده است و این جای بحث ندارد. اما نسبت به محتوای مذاکرات، در مجموع باید این نکته را تأکید کنم که نتایج مذاکرات مطلوب و مورد قبول نبود. اتفاقاً دشمن جری‌تر شد. چند عامل باعث جری‌تر شدن دشمن شد؛ شاهدش این است که بعد از مذاکرات، محاسبه دریایی را علیه ملت ایران انجام داد.

وی گفت: ما در آنجا یک خطای راهبردی داشتیم و یک مورد آن را اشاره می‌کنم: موضوع هسته‌ای را در دستور کار قرار دادیم. این یک خطای راهبردی بود و دشمن را امیدوار کرد. لذا از ما خواست که مواد هسته‌ای را از ایران خارج کنیم. به دشمن چه ربطی دارد که ما مواد هسته‌ای داریم یا اصلاً غنی‌سازی داریم؟ همچنین از ما خواست غنی‌سازی را بیست سال تعلیق کنیم. اصلاً به آمریکا چه ربطی دارد؟ ملت ایران خود نیازهای گوناگون دارد و باید به غنی‌سازی بپردازد و حتماً این کار را انجام خواهد داد.

نبویان تصریح کرد: این مشکل ناشی از آن است که آن موضوع نباید در دستور کار قرار می‌گرفت. درست این بود که مثلاً بگوییم در مورد پرداخت غرامت به آمریکا باید صحبت کنیم، کشورها را ملزم به ختم موضوع کنند و زمان‌بندی مذاکره کنیم که شما چگونه می‌خواهید به ملت ایران غرامت بپردازید.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه باید بحث و مذاکره و زمان‌بندی می‌کردیم نسبت به خروج آمریکا از منطقه. نکته سوم، همان‌طور که در ده‌بندی مقام معظم رهبری فرمودند، باید بحث می‌کردیم که شما کی می‌خواهید تحریم‌های اولیه و ثانویه را بردارید. محور بحث ما باید این موارد می‌بود. اصلاً آتش‌بس در کل جبهه مقاومت مطرح است؛ فقط حزب‌الله نبود، بلکه حزب‌الله، حماس، کرانه باختری، مقاومت عراق و انصارالله یمن همه در این جبهه هستند. پس موضوعاتی که باید به مذاکره قرار می‌دادیم اینها بود.

نبویان عنوان کرد: ما پیروز میدان بودیم، اما آن خطای راهبردی رخ داد. الآن بعضی حرف دیگری هم می‌زنند که اگر آمریکا در دریا شکست بخورد، ما وارد مذاکره می‌شویم. این حتماً اشتباه است. ما مذاکره با آمریکا نداریم. ملت عزیز ایران، از این به بعد ورود در هر نوع مذاکره با آمریکا فقط خسارت محض و فقط تضاد با منافع ملت ایران دارد. پشت این مذاکرات جز ضرر چیزی نیست.

وی گفت: اتفاقاً ما الآن در یک وضعیت برتر قرار داریم؛ همه‌جوره در وضعیت برتر هستیم. درباره پیروزی‌هایی که ملت ایران به دست آورده، اکنون نمی‌خواهم به تفصیل بپردازم. فقط به دو مورد بسیار جزئی اشاره می‌کنم که دولت الحمدلله دارد پشتیبانی می‌کند و دست دولت را بسیار پر کرده است.

نبویان گفت: نفت خود را می‌فروشیم. ده‌ها میلیون بشکه نفت طبق ادعا روی آب داشتیم (اگر آن آمار درست باشد) و آنها را فروختیم. نکته دوم اینکه به چه قیمتی فروختیم؟ نزدیک به دو برابر قیمت معمول. خب این پول‌های زیادی است. دولت پول خوبی دریافت کرده. از آن طرف، در تنگه هرمز می‌توانیم و همین الان داریم از آنها عوارض بگیریم. پس خدای متعال زمینه‌های گوناگونی را برای ما فراهم کرد. فکر نمی‌کردیم قیمت نفت بالا برود و به این راحتی بتوانیم نفت خود را بفروشیم. اصلاً کی فکر می‌کرد خود آمریکا زمان را برای رفع تحریم‌ها تعیین کرده است.

وی گفت: امروز باید توجه کنیم که مردم در صحنه و میدان هستند و دولت نیز پشتیبانی می‌کند. با اعتماد به خدا، همه با هم متحد و پشت سر مقام معظم رهبری، ان‌شاءالله به سمت شکست و تحمیل ذلت نهایی به دولت تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی وحدت را حفظ کنیم. تأکید می‌کنم اختلاف ممنوع. پشت سر مقام معظم رهبری بایستیم و ان‌شاءالله در وسط میدان باشیم. نیازی به مذاکره‌ای که جز ضرر برای ملت ایران ندارد، مطلقاً نداریم.