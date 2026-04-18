نبویان:امنیت ملی خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمود نبویان شامگاه شنبه در حاشیه اجتماع شبانه مردم خمین اظهار کرد: دشمنان ایران همواره در پی وارد کردن آسیب به مسئولان و فرماندهان نظامی ایرانی بوده است.
وی افزود: این فشارها و حملات، ملت ایران را مرعوب نخواهد کرد چرا که این مردم، بیش از هزار سال است که فرهنگ مقاومت را حفظ کردهاند.
حجتالاسلام نبویان با اشاره به حوادث تاریخی همچون انفجارهای هفتم تیر و هشتم شهریور و همچنین شهادت سردار قاسم سلیمانی تصریح کرد: ترور شخصیتها و فرماندهان کشور خللی در روند کلی مدیریت و حرکت نظام ایجاد نخواهد کرد.
وی ادامه داد: ایران امنیت خود را خط قرمز میداند و ملت ایران هیچگاه نسبت به تهدیدها بیتفاوت نخواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهدای دانشآموز میناب و هموطنان شهید در جنگ رمضان تاکید کرد: این اقدامات ارتباطی با موضوعات هستهای یا برنامه موشکی ندارد و تلاشی برای اعمال فشار بر کشور است.
وی افزود: کشورهای عربی منطقه بدانند نجابت ایران در سالهای گذشته به معنای چشمپوشی دائمی نیست چراکه امنیت ایران با امنیت منطقه گره خورده است.
حجتالاسلام نبویان بیان کرد: بر اساس تصویب قانونی در کمیسیون امنیت ملی مجلس، مربوط به شرایط پس از جنگ اخیر، تنگه هرمز در کنترل ایران باقی خواهد ماند و عبور کشتیهای نظامی آمریکا و اسرائیل از این تنگه ممنوع خواهد بود.
وی گفت: هر کشوری که نسبت به ملت ایران رفتار تحقیرآمیز داشته باشد با محدودیت در تردد کشتیهایش از تنگه هرمز روبهرو خواهد شد.
حجتالاسلام نبویان تاکید کرد: دوران جدیدی در روابط بینالملل ایران آغاز شده و کشور به سمت دورهای میرود که در آن، تحریمها تأثیر گذشته را نخواهد داشت.
نظر شما