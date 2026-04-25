به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه در دیدار با الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در سخنانی گفت که آماده مذاکرات سه جانبه با آمریکا و روسیه است.

ئیس جمهور اوکراین در ادامه گفت که آماده است در رایزنی های مذکور در جمهوری آذربایجان مشارکت کند.

ولودیمیر زلنسکی، گفت: برای اوکراین بسیار مهم است که روسیه توان پایان دادن به این جنگ ناعادلانه را پیدا کند. ما برای نقش شرکای خود در میانجیگری این فرایند ارزش زیادی قائل هستیم.

دفتر ریاست جمهوری روسیه اسفند سال پیش با صدور بیانیه ای از توقف مذاکرات مشترک میان مسکو- واشنگتن- کی یف خبر داده بود.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در این خصوص اعلام کرد: توقفی در مذاکرات (سه جانبه) ایجاد شده است. آمریکایی‌ ها اولویت‌ های دیگری دارند و این قابل درک است.