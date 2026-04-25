  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

زلنسکی: آماده مذاکرات سه‌جانبه در جمهوری آذربایجان هستیم

رئیس جمهور اوکراین در سخنانی اعلام کرد که آماده مذاکرات سه جانبه با آمریکا و روسیه در جمهوری آذربایجان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه در دیدار با الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در سخنانی گفت که آماده مذاکرات سه جانبه با آمریکا و روسیه است.

ئیس جمهور اوکراین در ادامه گفت که آماده است در رایزنی های مذکور در جمهوری آذربایجان مشارکت کند.

ولودیمیر زلنسکی، گفت: برای اوکراین بسیار مهم است که روسیه توان پایان دادن به این جنگ ناعادلانه را پیدا کند. ما برای نقش شرکای خود در میانجیگری این فرایند ارزش زیادی قائل هستیم.

دفتر ریاست جمهوری روسیه اسفند سال پیش با صدور بیانیه ای از توقف مذاکرات مشترک میان مسکو- واشنگتن- کی یف خبر داده بود.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در این خصوص اعلام کرد: توقفی در مذاکرات (سه جانبه) ایجاد شده است. آمریکایی‌ ها اولویت‌ های دیگری دارند و این قابل درک است.

کد مطلب 6811075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها