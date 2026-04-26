نیویورک تایمز خبر داد؛ خشم شدید زلنسکی از ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به شدت از آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به دلیل حمایت از شروط روسیه در خصوص حل جنگ کنونی عصبانی است.

بر اساس این گزارش، زلنسکی به همین دلیل به دنبال یافتن شرکای سیاسی و نظامی جدید است.

نیویورک تایمز اضافه کرد، زلنسکی در دوره اخیر به صورت گسترده ای از آمریکا انتقاد کرده است. روز دوشنبه، زلنسکی از برنامه فرستادگان ترامپ شامل ویتکاف و کوشنر برای سفر به روسیه انتقاد کرد.

ترامپ نیز بارها نارضایتی خود را نسبت به عدم آمادگی زلنسکی برای امضای توافق صلح با روسیه ابراز کرده است.