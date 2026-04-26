به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، سیدمحمود هاشمی در جلسهای که به منظور بررسی فرایندهای سامانه کرسیهای علمی-ترویجی، نظریهپردازی و نقد و مناظره با حضور دکتر خدابخش احمدی دبیر هیئت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد بر عزم این معاونت برای ترویج و برگزاری منظم جلسات کمیته دستگاهی و اجرای دقیق فرایند کرسیهای تخصصی و ترویجی تأکید کرد.
وی با اعلام فراهمکردن بستر راهاندازی کمیتههای دستگاهی نظریهپردازی در سطح استانهای دانشگاه آزاد اسلامی، ابراز امیدواری کرد تا پایان خرداد ۱۴۰۵ کمیتههای دستگاهی استانی بتوانند آغاز به کار کنند و هر استان با توجه به نیازهای علمی جامعه در این زمینه ورود کرده و نسبت به تولید یا نقد نظریه و نوآوری اقدام کند.
معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در حضور دبیر هیئت حمایت از کرسیها از آمادگی این دانشگاه برای رفع نواقص در تکمیل فرایند سامانه کمیته دستگاهی نظریهپردازی سخن گفت و از برگزاری مجازی کرسیهای ترویجی و کارگاههای آموزشی نظریهپردازی و حمایت از برگزارکنندگان خبر داد که با استقبال دکتر احمدی مواجه شد.
هاشمی به نحوه برگزاری کرسیها در شرایط فعلی اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت فعلی و شرایط حاکم بر کشور عزیزمان، برگزاری کرسیهای ترویجی، نقد و مناظره به صورت مجازی و حضوری- مجازی تا زمان بازگشت به شرایط عادی انجام و کرسیهای نوآوری و نظریهپردازی هم طبق آییننامه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دکتر خدابخش احمدی دبیر هیئت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول دبیرخانه این هیئت هم در این نشست راهکارهای مربوط را به منظور ساماندهی برگزاری کرسیهای علمی-ترویجی، نظریهپردازی و نقد و مناظره و چگونگی برگزاری مجازی آنها، ارائه کردند.
