به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور با تاکید بر اینکه حفظ اقتدار در شرایط حساس کنونی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اظهار کرد: کشور ما هم اکنون در یک وضعیت اقتدار قرار دارد و نباید حضور مردم و مسئولان از منظر سیاسی و عبادی تضعیف شود، بلکه باید با صراحت و قاطعیت هرچه بیشتر اقدام کنیم.

وی ادامه داد: برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم و مدیریت شود که مردم به‌ ویژه در سفرهای معنوی با عزت و اقتدار حضور داشته باشند نه آنکه در فاصله و شرایط فعلی، حجاج و فرزندان این مرز و بوم از مسیر درست محروم شوند؛ بنابراین انجام مسئولیت‌های دینی و معنوی به ویژه در حوزه اعزام باید با مدیریت صحیح و صلابت صورت گیرد تا با قدرت و انسجام، شاهد حضور مؤثر در عرصه‌های عبادی باشیم.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تشرف به بیت‌الله الحرام و سفر حج در سال جاری با شرایط کنونی، عنوان کرد: در این خصوص باید به نظر علما و مراجع عظام تقلید توجه ویژه داشته باشیم. برخی از علما و مراجع عظام نسبت به سفر حج با توجه به شرایط فعلی کشور و امکان سوء استفاده دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نکاتی را بیان کرده‌اند که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در نهایت نظر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای فصل الخطاب همه مسلمین، خواهد بود.

حاجی‌پور با اشاره به اینکه اعزام حجاج در شرایط فعلی با برخی ملاحظات در حوزه امنیتی، اقتدار نظام و کشور همراه است، تصریح کرد: باید به این مسائل توجه ویژه داشت و با بررسی هرچه بیشتر و بهتر در این رابطه، تصمیم‌گیری کرد و مجلس و نمایندگان مردم به وظیفه قانونی و شرعی خود یعنی نظارت در این زمینه، عمل خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه معیشت و زندگی اقتصادی مردم در شرایط کنونی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: باید در این راستا تمرکز بیشتر داشته باشیم و با اتحاد و همدلی قوای سه گانه، منابع را به بهبود زندگی و معیشت مردم اختصاص دهیم.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با تاکید بر اینکه به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی زیرمجموعه اعلام می‌کنیم که هر گونه کم‌کاری در حوزه اقتصادی و معیشت مردم به صورت جدی پیگیری می‌شود و با کم‌کاران برخورد جدی خواهد شد، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در این خصوص به صورت کاملا جدی وارد شده و حقوق مردم به ویژه حقوق اقتصادی آن‌ها در دستورکار نمایندگان قرار دارد و هیچ‌گونه کم‌کاری یا سوء استفاده‌ای را برنمی‌تابیم.

حاجی‌پور افزود: به طور مثال، متاسفانه اخیرا مواردی از اقدامات نامناسب به صورت محدود از سوی برخی شرکت‌های بخش اقتصاد دیجیتال به بهانه‌های غیر قابل قبول گزارش شده که باید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچه سریع‌تر در این خصوص ورود کند و در مورد این شرکت‌ها تحقیق و تفحص انجام و به اقدامات ضد معیشتی انجام گرفته در قبال مردم توجه و با عاملان این اقدامات، برخورد شود.

وی اعلام کرد: اخیرا نامه‌ای ۶ بندی با امضای اکثریت نمایندگان مجلس آماده کرده‌ایم که در قالب کمیته‌ای ویژه در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی در بحث خسارات جنگ تحمیلی سوم و معیشت مردم بر عملکرد وزارتخانه‌ها نظارت کنند و پیگیری‌های لازم را داشته باشند.