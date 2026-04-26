مردم جرقویه ۲۵ موکب در تجمعات مردمی شهادت رهبر انقلاب برپا کردند

حجت‌الاسلام میثم آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد این اداره و همکاری هیئات مذهبی در برگزاری اجتماعات مردمی ایام شهادت سیدالشهدای انقلاب اسلامی، از مشارکت گسترده مردم در برپایی موکب‌ها و فعالیت‌های فرهنگی خبر داد.

وی اظهار کرد: شهرستان جرقویه که از دیرباز به‌عنوان یکی از کانون‌های فعال مجالس روضه، هیئات مذهبی و عزاداری سیدالشهدا(ع) شناخته می‌شود، در این ایام نیز بار دیگر صحنه‌ای ماندگار و تاریخی از حضور و همدلی مردمی را به نمایش گذاشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جرقویه افزود: در روزها و شب‌های پس از این مناسبت، مردم شهرستان جرقویه با مشارکت هیئات مذهبی و خیرین، تعداد ۲۵ موکب مردمی را برپا کردند که این موکب‌ها در تمامی شب‌های تجمعات، خدمات متنوع فرهنگی و اجتماعی به شهروندان ارائه دادند.

وی ادامه داد: ارائه خدمات فرهنگی، مشاوره‌ای، آموزش‌های مرتبط با حجاب و عفاف، برنامه‌های ویژه کودک شامل نقاشی و بازی، پخش نذری و همچنین پخت نان محلی از جمله فعالیت‌های شاخص این موکب‌ها بوده است که با استقبال گسترده مردم همراه شد.

آقایی با اشاره به نقش بانوان شهرستان در این برنامه‌ها تصریح کرد: در همین راستا، خواهران جرقویه‌ای در ۳۰ مرحله اقدام به پخت نان محلی کردند که این اقدام با نیت خدمت‌رسانی و پشتیبانی معنوی انجام شد و جلوه‌ای از مشارکت خانوادگی در برنامه‌های مذهبی و مردمی بود.

وی خاطرنشان کرد: این موکب‌ها به همت خیرین و هیئات مذهبی سیدالشهدا(ع) برپا شد و نشان داد که فرهنگ دینی و روحیه مشارکت مردمی در جرقویه همچنان پویا و اثرگذار است.