به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان بروجرد با انجام اقدامات پلیسی هدفمند و اشراف اطلاعاتی گسترده، موفق به شناسایی اعضای یک باند سرقت احشام شدند.
بر پایه این گزارش، پس از هماهنگی قضائی، مأموران در چند عملیات همزمان و منسجم، سه نفر سارق و یک مالخر را دستگیر و یک دستگاه وانت نیسان که در سرقتهای این باند مورداستفاده قرار میگرفت را توقیف کردند.
در تحقیقات تخصصی پلیس، متهمان به انجام ۱۰ فقره سرقت احشام در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.
پلیس از دامداران و کشاورزان درخواست میکند با تقویت اقدامات حفاظتی، نصب تجهیزات روشنایی و ایمنسازی محل نگهداری احشام، از هرگونه فرصتسازی برای سارقان جلوگیری کنند و هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
پلیس لرستان تأکید میکند برخورد با سارقان بهویژه عاملان سرقت احشام، قاطع، بدون اغماض و مستمر خواهد بود و هیچگونه حاشیه امنی برای فعالیت مجرمانه افراد فرصتطلب وجود نخواهد داشت.
