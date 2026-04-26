۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

سفر وزیر دفاع روسیه به کره شمالی

وزیر دفاع روسیه در چارچوب یک سفر رسمی و در راستای تقویت روابط دوجانبه به کره شمالی سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: آندری بلوسوف، وزیر دفاع این کشور، امروز یکشنبه در چارچوب یک سفر رسمی وارد کره شمالی شد.

براساس این بیانیه، وزیر دفاع روسیه قرار است با مقامات عالیرتبه و فرماندهی نیروهای مسلح کره شمالی دیدار و گفتگو کند.

نو کوانگ چول، وزیر دفاع کره شمالی در فرودگاه پیونگ یانگ از همتای روسیه ای خود استقبال کرد.

از زمان جنگ اوکراین، روابط روسیه و کره شمالی به ویژه در حوزه امنیتی تقویت شد.

علاوه بر کمک های تسلیحاتی پیونگ یانگ به مسکو، ارتش کره شمالی به صورت مستقیم و از طریق ارسال نیروهای مستشاری به روسیه در جنگ علیه اوکراین مشارکت کرد.

