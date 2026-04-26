تاکید روسیه بر گسترش روابط راهبردی با کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پیام خود به شرکت‌کنندگان مراسم افتتاح مجموعه یادمان و موزه رزمی قهرمانان عملیات نظامی خارجی در پیونگ یانگ اظهار داشت: هنگامی که بخشی از قلمرو کورسک در اشغال دشمن قرار گرفت، پیونگ یانگ قاطعانه و بدون تردید به یاری روسیه شتافت.

رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد که سربازان و افسران کره ای، در حالی که شانه به شانه با برادران خود در روسیه می‌جنگیدند، شجاعت و از خودگذشتگی نشان دادند. این رشادت‌های بی‌نظیر برای همیشه در قلب شهروندان روسیه باقی خواهد ماند.

پوتین ابراز امیدواری کرد که روسیه و کره شمالی با تلاش مشترک، به تقویت پیوسته روابط راهبردی و همه‌جانبه ادامه دهند.