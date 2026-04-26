به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، برنامههای موسیقی بنیاد رودکی در سال ۱۴۰۵ با اجرای رسیتال پیانو توسط فریدون ناصحی طی ۲ شب در تالار رودکی آغاز میشود.
فریدون ناصحی در این رسیتال، آثاری از آهنگسازان برجسته موسیقی کلاسیک جهان را اجرا میکند.
این برنامه با اجرای «سوئیت انگلیسی» اثر باخ و «آپاسیوناتا» اثر لودویگ فان بتهوون آغاز میشود و در ادامه قطعات «امپومپتو» و «فرشته مرگ» از شوبرت، «لاکامپانلا» اثر فرانتس لیست، «اتود در لامینور» از ساختههای مشترک لیست - پاگانینی، «لیبر تانگو» به آهنگسازی آستور پیاتزولا، اتودهای ۴ و ۲۴ و همچنین پرلود ۱۶ از فردریک شوپن روی صحنه میرود.
این رسیتال در روزهای ۱۷ و ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند بلیت آن را از طریق سامانه ایرانکنسرت تهیه کنند.
این برنامه آغازی برای تداوم برنامههای موسیقایی بنیاد رودکی در سال جدید است و قرار است در ادامه، مجموعهای از کنسرتها و رویدادهای هنری در تالارهای این بنیاد برگزار شود.
