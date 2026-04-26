مهدی جمالی‌نژاد ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی از مجموعه جهانی چهلستون، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی این استان، تخریب بخشی از آثار تاریخی را «شبیخون تمدنی» توصیف کرد.

وی اظهار کرد: پیش از پرداختن به خسارات واردشده به مجموعه تاریخی دولتخانه صفوی، باید بدانیم که اصفهان چه جایگاهی در تاریخ و تمدن دارد. استان اصفهان در قلب فلات مرکزی ایران با ۱۱۴ شهر و بیش از هزار روستا، یکی از گسترده‌ترین و متنوع‌ترین استان‌های کشور است و شهر اصفهان تنها یکی از این ۱۱۴ شهر به شمار می‌رود.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان افزود: شهرهایی همچون زواره، نائین و کاشان هر یک به‌تنهایی گنجینه‌ای از معماری و تمدن ایرانی هستند و سالانه گردشگران بسیاری از نقاط مختلف جهان برای بازدید از آن‌ها به استان سفر می‌کنند. اصفهان استانی با تنوع اقلیمی کم‌نظیر است که به‌طور هم‌زمان چهار اقلیم را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی و تمدنی در استان شناسایی شده است، تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از این آثار در فهرست ملی و جهانی ثبت شده‌اند و برخی نمونه‌های موجود در اصفهان در سطح جهان منحصربه‌فرد هستند.

جمالی‌نژاد ادامه داد: اصفهان در طول تاریخ یکی از ایستگاه‌های مهم ادیان و مذاهب بوده و همزیستی اقوام و پیروان مذاهب مختلف در این منطقه، جلوه‌ای از فرهنگ مدارا و گفت‌وگو را رقم زده است. بیش از ۱۵۰ سال پیش مکان‌هایی موسوم به «صفاخانه» در اصفهان وجود داشت که محل تبادل نظر و گفت‌وگوی ادیان درباره مسائل شهری بود.

وی با اشاره به قرارگیری اصفهان در مسیر جاده ابریشم خاطرنشان کرد: این موقعیت تاریخی موجب شده اصفهان در دوره‌های مختلف به یکی از مراکز مهم بازرگانی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که از ۵۴ کاروانسرای شاخص کشور، ۱۱ کاروانسرا در استان اصفهان قرار دارد.

استاندار اصفهان با یادآوری اینکه اصفهان در سه دوره تاریخی پایتخت ایران بوده است، افزود: با وجود گذشت بیش از چهار قرن از انتقال پایتخت، اصفهان همچنان جایگاه فرهنگی و تمدنی خود را حفظ کرده و در سال ۲۰۰۶ میلادی پس از مکه، به‌عنوان دومین پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده میراث ناملموس استان گفت: تنوع آیین‌ها، هنرها و سنت‌های اصفهان در کنار بیش از ۲۰۰ رشته صنایع‌دستی فعال، این شهر را به یکی از کانون‌های بی‌بدیل هنرهای سنتی جهان تبدیل کرده است؛ بسیاری از این آثار دارای مهر اصالت یونسکو هستند و اصفهان عنوان «شهر جهانی صنایع‌دستی» را یدک می‌کشد.

وی همچنین به جایگاه معماری و فناوری در اصفهان اشاره کرد و افزود: مکتب معماری اصفهان یکی از شاخص‌ترین سبک‌های معماری ایرانی ـ اسلامی است و در کنار آن، ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و صنعتی استان نیز جایگاه مهمی در کشور دارد.

جمالی‌نژاد با اشاره به خسارات واردشده به محدوده تاریخی دولتخانه صفوی اظهار داشت: بیش از ۲۷ اثر تاریخی در این محدوده آسیب دیده یا تخریب شده است. آنچه رخ داده صرفاً تخریب چند بنای تاریخی نیست، بلکه تعرض به بخشی از حافظه تاریخی بشریت است.

وی این اقدامات را «شبیخون تمدنی» خواند و تأکید کرد: تخریب آثار تاریخی، حمله به دانشگاه‌ها، صنایع و حتی مناطق مسکونی، مصداقی از نسل‌کشی فرهنگی و آسیب به هویت یک ملت است.

استاندار اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: اصفهان تنها متعلق به مردم این شهر یا حتی ایران نیست، بلکه قطعه‌ای از تاریخ جهان است و حفظ و صیانت از آن وظیفه‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی دارد.