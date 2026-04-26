اجتماع بزرگ «لشکریان امام رضا(ع)» در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی با عنوان «لشکریان امام رضا(ع)» سهشنبه از ساعت ۱۹ در خیابان امام رضا(ع) برگزار میشود و همزمان با شب میلاد امام مهربانیها، خیابان امام رضا(ع) میزبان خیل عظیم زائران و مجاورانی خواهد بود که با حضور خود، جلوهای باشکوه از ارادت و همبستگی مردمی را رقم میزنند.
این اجتماع مردمی با محوریت شادیهای خانوادگی، برنامههای فرهنگی و هنری و مشارکت گسترده گروههای مردمی تدارک دیده شده و تلاش شده است فضایی در شأن نام مبارک امام رضا(ع) و متناسب با حالوهوای دهه کرامت برای شهروندان و زائران فراهم شود.
عنوان «لشکریان امام رضا(ع)» نمادی از وحدت، همدلی و حضور عاشقانه مردم مومن و انقلابیست که در شب میلاد، گرد هم میآیند تا ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت ابراز کنند.
