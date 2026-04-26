  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

اجتماع بزرگ «لشکریان امام رضا(ع)» در مشهد برگزار می شود

مشهد- اجتماع بزرگ مردمی با عنوان «لشکریان امام رضا(ع)» در شب میلاد باسعادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی با عنوان «لشکریان امام رضا(ع)» سه‌شنبه از ساعت ۱۹ در خیابان امام رضا(ع) برگزار می‌شود و همزمان با شب میلاد امام مهربانی‌ها، خیابان امام رضا(ع) میزبان خیل عظیم زائران و مجاورانی خواهد بود که با حضور خود، جلوه‌ای باشکوه از ارادت و همبستگی مردمی را رقم می‌زنند.

این اجتماع مردمی با محوریت شادی‌های خانوادگی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و مشارکت گسترده گروه‌های مردمی تدارک دیده شده و تلاش شده است فضایی در شأن نام مبارک امام رضا(ع) و متناسب با حال‌وهوای دهه کرامت برای شهروندان و زائران فراهم شود.

عنوان «لشکریان امام رضا(ع)» نمادی از وحدت، همدلی و حضور عاشقانه مردم مومن و انقلابی‌ست که در شب میلاد، گرد هم می‌آیند تا ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت ابراز کنند.

کد مطلب 6811854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها