خبرگزاری مهر، گروه استانها: در پویش «نایبالزیاره» با شعار «ایران امام رضا (ع)» هر شب یکی از شهرهای ایران که در جنگ تحمیلی سوم متحمل آسیب شدهاند، مورد توجه قرار میگیرند.بر این اساس، خادمان حرم مطهر رضوی به نیابت از مردم این شهرها، در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) حضور یافته و زیارت را از سوی آنان به جای میآورند.
هدف از برگزاری این پویش، ادای دین به مردم عزیز مناطق جنگزده و تسلی خاطر آنان در شرایط دشوار کنونی است. انتظار میرود با ادامه این پویش، ارتباط معنوی میان مردم سراسر ایران و بارگاه منور امام رضا (ع) بیش از پیش تقویت شود.
اجتماع خودجوش زائران مشهدی برای ترویج فرهنگ زیارت امام رضا(ع) در دهه کرامت
محمدتقی کاظمینسب، مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر شب جمعی از شهروندان مشهدی در بلوار ۲۲ بهمن گردهم میآیند تا بهصورت خودجوش و «نایبالزیاره» به نیابت از مردم استانهای مختلف، شخصیتها و بهویژه شهدا به سمت حرم مطهر امام رضا(ع) حرکت کنند؛ سنتی حسنه است که در دهه کرامت پررنگتر شده است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی گفت: آنچه من دیدم، ترویج فرهنگ زیارت امام رضا علیهالسلام است؛ کاری که جزو مستحبات مؤکد بوده و خوشبختانه با برنامهریزی مردمی بسیار خوبی در حال انجام است.
وی با اشاره به سنت «نایبالزیاره» بیان کرد: این یک سنت حسنه است که مردم به نیابت از دیگران زیارت میکنند. هر شب جمعیت مشهدیها در بلوار ۲۲ بهمن جمع میشوند و به نیت یک استان یا یک شخصیت، و به نیابت از شهدا و رزمندگان کشورمان، مسیر زیارت را تا حرم طی میکنند. این اجتماعات کاملاً خودجوش است و مردم با رغبت فراوان در آن شرکت میکنند.
کاظمینسب تاکید کرد: این برنامهها کاملاً مردمی است و کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی تلاش میکنند با مشارکت مردم، این ایام را با شکوه بیشتری برگزار کنند.
پویش «نایبالزیاره»؛همراهی معنوی با خادمان مردم در روزهای سخت
فاطمه رستگارمقدم، کارشناس دینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد پویش «نایبالزیاره» در مصلی ۲۲ اظهار کرد: این حرکت دینی ـ اجتماعی تلاشی برای ایجاد همدلی و حمایت معنوی از افرادی است که در بحرانها و شرایط سخت امکان حضور در زیارتگاهها را ندارند؛ از نیروهای امدادی و نظامی تا مردم شهرهای دیگر.
کارشناس دینی، در توضیح ابعاد پویش «نایبالزیاره» گفت: این پویش یک حرکت دینی و اجتماعی است که در آن افراد به نیابت از دیگران، بهویژه کسانی که امکان حضور فیزیکی در زیارتگاهها را ندارند، اعمال زیارت را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه مفهوم نایبالزیاره بودن در این طرح معنایی گستردهتر یافته است، افزود: زیارت یک نیاز روحی است و همیشه همه افراد نمیتوانند در زمان و مکان مناسب کنار حرم امام رضا علیهالسلام حضور داشته باشند. ما با این پویش میخواهیم بگوییم کسانی که در حال خدمت به مردم و دفاع از وطناند، در سختیها تنها نیستند. دعای مردم در صحن و فضای پویش در مصلی، نمایندهی حضور قلبی آنهاست.
رستگارمقدم تأکید کرد: زیارت در این طرح از حالت فردی خارج شده و به یک «زیارت جمعی و همدلانه» تبدیل شده است.
این استاد حوزه ادامه داد: وقتی ما برای یک امدادگر که در دل بحرانها مشغول خدمت است نایبالزیاره میشویم، در واقع این پیام را میرسانیم که خداوند و اهلبیت (ع) شاهد تلاشهای او هستند و ما با تمام وجود، جای خالی او را در این بارگاه پُر میکنیم. این حمایت معنوی میتواند آثار روانی بسیار ارزشمندی داشته باشد.
به گفته وی پویش «نایبالزیاره» کاملاً بر اساس اصل معتبر و ریشهدار نیابت در زیارت شکل گرفته است: در مصلی ۲۲ هر شب زیارت نیابتی برای مردم شهرهای دیگر، نیروهای مسلح، اقشار امدادگر و سایر افراد نیازمند این خدمت انجام میشود؛ حرکتی که کاملاً مطابق با نظر مراجع و روایات دینی است.
رستگارمقدم فواید این پویش را چنین برشمرد: فراهم کردن امکان زیارت برای کسانی که بهدلیل شرایطی مانند بحرانها و جنگها امکان حضور ندارند؛ افزایش همدلی و وحدت در جامعه؛ ترویج فرهنگ زیارت و معنویت در میان مردم و حمایت معنوی از نیروهای امدادی، نظامی و دیگر اقشار فعال در حفظ امنیت و سلامت جامعه.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: اصل نایبالزیاره بودن یک سنت زیبا و ریشهدار است که پیام آن بسیار انسانی و عاطفی است: اینکه ما به یاد یکدیگریم و خیر را تنها برای خود نمیخواهیم. پویش نایبالزیاره نشان میدهد جامعه ما هنوز قلبهایی بههمپیوسته و قدردان زحمات خادمان مردم دارد.
پویش «نایبالزیاره»؛ زیارت شبانه به نیابت از استانها و اقشار مختلف کشور
علی طوسی، دبیر اجرایی ستاد «نایبالزیاره» در گفتگو با خبرنگار مهر از شکلگیری یک تجمع گسترده و مردمی در دهه کرامت خبر داد که طی آن زائران هر شب به نیابت از یک استان و همچنین اقشار مختلف جامعه راهی حرم مطهر امام رضا(ع) میشوند. اجرای این برنامه کاملاً توسط جوانان مسجدی محلات انجام میگیرد.
دبیر اجرایی ستاد «نایبالزیاره»، با تشریح برنامههای ویژه دهه کرامت گفت: از آغاز دهه کرامت هماهنگیها با بچههای مسجدی و هیئتهایی که در حرم برنامه اجرا میکنند شروع شد و به مرور گروههای بیشتری از محلات، کارمندان، هیئات و دیگر اقشار به این حرکت اضافه شدند. این برنامه یک کار کاملاً مردمی است و هسته اصلی آن را بچههای مسجدی تشکیل میدهند.
وی درباره ساختار پویش گفت: در این ۱۰ شب، زائران هر شب به نیابت از مردم یک استان زیارت میروند؛ شب اول به نیابت از قم بود، شب دوم کرمانشاه، شب سوم البرز، شب چهارم اصفهان و این روند تا پایان دهه برای تمام استانها ادامه دارد.
به گفته طوسی، علاوه بر استانها، طرحی برای اینکه هر فرد بتواند یک شهر مشخص را نیز انتخاب کند طراحی شده است: از زائران دعوت میکنیم دلنوشتهای خطاب به امام رضا(ع) نوشته و نام شهرشان را نیز روی آن ثبت کنند. این نوشتهها در بخش مربوط به همان شهر نصب میشود تا نام همه شهرها ــ حتی شهرهای کوچک ــ در این حرکت دیده شود.
دبیر اجرایی ستاد «نایبالزیاره»، افزود: لیست همه شهرهای کشور آماده شده و در دو شب پایانی نیز زیارت به نیابت از کل ایران انجام میشود. در طراحی المانها و پرچمها هم رنگهای پرچم ایران استفاده شده تا مفهوم «ایران امام رضایی» که شعار پویش است برجسته شود.
وی از اضافه شدن اقشار مختلف در این حرکت نیز خبر داد و گفت: در کنار استانها، هر شب یک قشر نیز به صورت نمادین به زیارت میرود؛ مثل جامعه پزشکی، اصحاب رسانه و دیگر گروهها. این کار باعث شده تجمع هر شب حالتی حماسیتر و گستردهتر پیدا کند.
طوسی حضور گروههای سرود، هنرمندان و شخصیتهای مختلف را از دیگر بخشهای برنامه عنوان کرد و افزود: هر شب از یک شخصیت یا شهید برجسته نیز به عنوان الگو یاد میشود. همه امور، از اجرا گرفته تا پشتیبانی و پذیرایی، توسط بچههای مسجدی انجام میشود و همین مردمی بودن باعث شده این برنامه به یک تجمع امامرضایی پرشور تبدیل شود.
