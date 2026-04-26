افزایش ۳۰ درصدی حضور زائران در دهه کرامت در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حسینی بیان اینکه در بخش اقامتی هماهنگی‌های لازم با جامعه هتلداران و مراکز اقامتی انجام شده است، اظهار کرد: در حال حاضر سطح اشغال هتل‌های مشهد بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است.

فرماندار مشهد افزود: پیش‌بینی می‌شود با اوج‌گیری سفرها در روزهای پایانی دهه کرامت، این رقم افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های کافی برای اسکان زائران پیش‌بینی شده است تاکید کرد: تلاش می‌کنیم با نظارت مستمر، خدمات مطلوبی به زائران ارائه شود.

حسینی با اشاره به برقراری پروازهای تهران به مشهد تصریح کرد: روزانه ۴ پرواز در مسیر تهران - مشهد برقرار شده و استقبال خوبی هم از این پروازها صورت گرفته است.

فرماندار مشهد در باره احتمال تعطیلی مشهد در روز میلاد امام رضا (ع) گفت: تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه بر عهده استانداری خراسان رضوی است. در صورت تصویب و ابلاغ تعطیلی، اطلاع‌رسانی رسمی و به‌موقع از طریق کانال‌های معتبر استانداری انجام خواهد شد.