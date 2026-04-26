۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

افزایش ۳۰ درصدی حضور زائران در دهه کرامت در مشهد

مشهد- فرماندار مشهد گفت: افزایش حدود ۳۰ درصدی تعداد زائران در دهه کرامت امسال، نسبت به پارسال در مشهد مقدس به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حسینی بیان اینکه در بخش اقامتی هماهنگی‌های لازم با جامعه هتلداران و مراکز اقامتی انجام شده است، اظهار کرد: در حال حاضر سطح اشغال هتل‌های مشهد بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است.

فرماندار مشهد افزود: پیش‌بینی می‌شود با اوج‌گیری سفرها در روزهای پایانی دهه کرامت، این رقم افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های کافی برای اسکان زائران پیش‌بینی شده است تاکید کرد: تلاش می‌کنیم با نظارت مستمر، خدمات مطلوبی به زائران ارائه شود.

حسینی با اشاره به برقراری پروازهای تهران به مشهد تصریح کرد: روزانه ۴ پرواز در مسیر تهران - مشهد برقرار شده و استقبال خوبی هم از این پروازها صورت گرفته است.

فرماندار مشهد در باره احتمال تعطیلی مشهد در روز میلاد امام رضا (ع) گفت: تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه بر عهده استانداری خراسان رضوی است. در صورت تصویب و ابلاغ تعطیلی، اطلاع‌رسانی رسمی و به‌موقع از طریق کانال‌های معتبر استانداری انجام خواهد شد.

