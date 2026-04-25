به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی، در مراسم اهدای احکام خادمان جدید بارگاه منور رضوی که همزمان با ایام دهه کرامت در تالار ولایت حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد، اظهار کرد: همانطور که رهبری معظم فرمودند «اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد»؛ اکنون خداوند مردم را مبعوث کرده و این حضور مردمی در خیابان‌ها خود یک پیروزی بزرگ است.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: حضور مستمر مردم در خیابان‌ها برای بیش از پنجاه شب متوالی، این اتفاق خود یک پیروزی است؛ این اتفاق با هیچ محاسبه مادی قابل تفسیر نیست و نشانگر وحدت و انگیزه‌ای است که فراتر از محاسبات انسانی و سیاسی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هیچ تهدید خارجی، هرچند عظیم، نمی‌تواند نظامی را که مبتنی بر اتحاد داخلی و تبعیت از رهبری است، از پای درآورد. ایران در واکنشی قاطع به تجاوز آمریکا، تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا را در منطقه هدف قرار داد. کسی جرأت نداشت به پایگاه‌های آمریکا چپ نگاه کند و حتی یک گلوله به سمت آنها شلیک کند؛ اما ایران با هزاران توپ و موشک، این پایگاه‌ها را در هم کوبید که موجب تخریب گسترده زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه و تلفات سنگین و قابل‌توجهی از نیروهای آمریکایی شده است.

مروی ادامه داد: در این جنگ نه نظام جمهوری اسلامی ساقط شد، نه ایران تجزیه گردید، نه تمدن کهن ایرانی آسیب دید و نه ملت این سرزمین به زانو درآمد. برعکس، ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح قهرمان، با ایستادگی کم‌نظیر خود، محکم و استوار در برابر متجاوزین ایستادند. ما تا این لحظه، پیروز میدان بوده‌ایم. دشمن به هیچ‌یک از اهداف از پیش تعیین‌شده خود دست نیافت.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: تا اینجای کار پیروز قطعی این جنگ ایران است؛ انتظارات باید منطقی باشد. زمانی که سطح توقع جامعه بیش از حد بالا برود، حتی دستاوردهای ملموس نیز نادیده گرفته میشود.

وی با تأکید بر نقش رهبری به عنوان لنگرگاه اطمینان، اظهار کرد: رمز عبور از این پیچ‌های تاریخ، چیزی نبود جز وحدت، اتحاد و تبعیت کامل از ولی فقیه. این سه اصل، در طول ۴۷ سال عمر با برکت انقلاب اسلامی، موجب سربلندی کشور و ملت بوده است. امروز نیز ما تابع رهبری معظم انقلاب هستیم.

مروی تصریح کرد: اگر سر سوزنی در اعتماد به رهبری خدشه‌دار وارد شود، بی‌تردید به کیان کشور آسیب خواهد رسید. شعارهایی که بوی اختلاف می‌دهد، هرگز نباید دنبال شود. ما به مسئولان نظام و نیروهای مسلح خود اعتماد کامل داریم.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به جبهه نرم دشمن هشدار داد: دشمن که از راه نظامی به نتیجه‌ای نرسیده، اکنون همه توان خود را بر روی اختلاف‌افکنی در داخل کشور متمرکز کرده است. جنگ روانی و رسانه‌ای، جانشینِ گلوله و موشک شده است. مراقب باشید. امروز بیش از هر زمان دیگری باید متحد و یکپارچه باشیم. دشمن از هر شکافی برای ضربه زدن به وحدت ملی استفاده خواهد کرد.

وی در خصوص فضای عمومی کشور گفت: باید از مسئولان دولتی برای حفظ بازار تقدیر کرد؛ گرانی وجود دارد و فشارهایی بر سفره مردم هست. اما هیچ قحطی و کمبود جدی در کشور وجود ندارد. این دستاورد کوچکی نیست. این وضعیت، هم نشان‌دهنده فرهنگ بالای مردم و هم تلاش خستگی‌ناپذیر دولتمردان است. اگر این شرایط جنگی در هر کشور دیگری پیش می‌آمد، درگیر بحران و کمبودهای شدید می‌شدند؛ حفظ چنین شرایط عادی و نسبتاً پایداری در ایران، شایسته تقدیر و تشکر است.

مروی بر اهمیت حضور همگانی تأکید کرد و افزود: یک نکته مهم در شرایط کنونی، لزوم حضور حداکثری و فراجناحی مردم در صحنه است. باید اجازه دهیم همه اقشار و سلایق، در گردهمایی‌های شبانه مردم در میادین حضور پیدا کنند. میدان‌های شهر به تمام کسانی تعلق دارد که دل در گرو عزت و سربلندی ایران دارند. هیچ کس را نباید به دلیل نوع پوشش یا سلیقه از این فضاهای وحدت‌آفرین دور کرد. نمایش قدرت ملی، در گرو حضور همگان است.

تولیت آستان قدس رضوی در خصوص ضرورت بازسازی و مسئولیت اجتماعی پس از جنگ خاطرنشان کرد: پس از پایان جنگ و پیروزی نهایی که با عزت ایران و سرافکندگی دشمن انشاءالله همراه خواهد بود، زمان همدلی و همراهی و مواسات است. آنهایی که امکانات بیشتری در اختیار دارند، باید صرفه‌جویی را در اولویت قرار دهند و به نیازمندان کمک کنند. ده‌ها هزار کارگر در این نبرد ناخواسته بیکار شده‌اند. پشت هر آمار بیکاری، یک خانواده با دغدغه معیشت ایستاده است. مردم باید بعد از جنگ پای کار بیایند. جریان همدلی و مواسات همانند دوران کرونا باید در سراسر کشور گسترش یابد.

وی اظهار کرد: خداوند متعال، عزت و سربلندی را برای این ملت و این کشور تضمین کرده است. به لطف الهی، مسیر روشن است. شرط تداوم این عزت، همان اتحاد، تبعیت از رهبری و دوری از هرگونه اختلاف است. امروز، روز وحدت است.

مروی اظهار کرد: رهبر شهید فرمودند بهترین حکمی که در طول عمرم گرفتم، خادمی حضرت رضا(ع) بوده است.

تولیت آستان قدس رضوی به دیگر شهدای جنگ رمضان که خادم بارگاه رضوی بودند و همچنین به مردم، به ویژه کودکان شهید میناب، اشاره کرد و برای آنان رضوان، مغفرت و همنشینی با حضرت رضا(ع) از خداوند متعال درخواست نمود.

وی با قرائت بخشی از روایت امام رضا(ع) «إِذَا نَزَلَتْ بِکُمْ شَدِیدَةٌ فَاسْتَعِینُوا بِنَا عَلَی اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ…»، بیان کرد: هرگاه سختی‌ها و دشواری‌ها بر شما هجوم آورد، توسط ائمه اطهار(ع) از خداوند استعانت بجویید.

مروی خطاب به خدام خاطرنشان کرد: قدر این خدمت و توفیق را بدانید و به این بیاندیشید که لحظه‌ای از عمر خود را در چه مکان مقدس و شریفی سپری می‌کنید.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آموزه‌های اهل معنا اظهار کرد: چشم باطنی آنان قادر است ملائکه، ارواح انبیا و اولیای الهی را ببیند که گرد مضجع شریف حضرت رضا(ع) طواف می‌کنند.

وی تأکید کرد: خادم باید رنگ و بوی حضرت رضا(ع) داشته باشد؛ در هر مکان، محل کار، دانشگاه، منزل یا خیابان، باید اخلاق، رفتار و گفتار خادمی را نشان دهد و این با شناخت رفتار و اخلاق امام و معرفت نسبت به ایشان میسر می‌شود.

مروی توصیه کرد: زیارت جامعه کبیره را زیاد بخوانید، با آن انس بگیرید و به معانی آن توجه کنید. این زیارت که تفسیر امامت است، با سند معتبر از امام معصوم نقل شده و حقیقتاً دایرةالمعارف شیعه محسوب می‌شود.