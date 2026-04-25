به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضایی از برنامه‌ریزی گسترده برای استقبال از زائران پیاده در ایام دهه کرامت و سالروز ولادت امام رضا (ع) خبر داد و اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال نزدیک به ۲۰ هزار زائر پیاده وارد مشهد مقدس شوند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) با تشریح حرکت کاروان‌ها افزود: یک کاروان ۴۵۰۰ نفره از تهران، قم و کرج روز سه‌شنبه عازم می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود حدوداً اواسط هفته به حوالی نیشابور برسند و از آنجا پیاده وارد مشهد شوند.

وی همچنین از حضور یک کاروان ۱۵۰۰ نفره خبر داد و افزود: این کاروان در سال‌های گذشته نیز به صورت پیاده به زیارت می‌رفته‌اند. این کاروان از استان‌های مختلف از جمله خراسان رضوی (نیشابور، سبزوار و دیگر شهرستان‌ها)، بیرجند و سایر نقاط اعزام می‌شوند. تجمع این کاروان‌ها در محدوده ملک‌آباد خواهد بود و از آنجا حرکت خود را به سمت مشهد آغاز می‌کنند.

رضایی همچنین از حرکت یک کاروان ۲۵۰ نفره از سرخس خبر داد که طی یک روز خود را به مشهد می‌رسانند. همچنین کاروانی دیگر از سمت فریمان در روز ولادت امام رضا (ع)، صبحگاه روز ولادت حرکت کرده و در همان روز وارد مشهد می‌شوند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) در ادامه به فعالیت ۸ ایستگاه خدمت‌رسانی در مسیر جاده نیشابور اشاره کرد و گفت: این ایستگاه‌ها از روز ولادت حضرت معصومه (س) تا پایان دههه کرامت فعال خواهند بود. این ایستگاه‌ها خدمات رفاهی و نیز خدمات جزئی درمانی به زائران ارائه می‌دهند.

وی تأکید کرد: با توجه به کوتاه بودن مسیرها، مشکل درمانی خاصی پیش‌بینی نمی‌شود.

رضایی با اشاره به توصیه به کاروان‌ها برای رعایت فاصله‌گذاری در حین حرکت، ابراز امیدواری کرد: روند حرکت زائران مزاحمتی برای خودروها و عبور و مرور ایجاد نکند و افزود: سال گذشته چنین مشکلی رخ نداد.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) درباره آمار زائران پیاده در سال‌های اخیر گفت: سال گذشته در ایام دهه کرامت، حدود ۱۰ هزار زائر پیاده داشتیم. امسال پیش‌بینی می‌شود آمار زائران پیاده به حدود ۲۰ هزار نفر برسد.

وی با بیان جزئیات بیشتر درباره زمان حرکت کاروان‌ها خاطرنشان کرد: معمولاً در دو روز دوشنبه و سه‌شنبه زائران پیاده در اطراف مشهد مقدس حرکت خود را آغاز می‌کنند.

رضایی تأکید کرد: به تمام کاروان‌ها توصیه شده است که حرکت‌های خود را هدفمند و با برنامه‌ریزی انجام دهند. همچنین از کاروان‌ها خواسته شده خدمات فرهنگی و معنوی را نیز در دستور کار قرار دهند، از جمله برپایی ایستگاه‌های صلواتی در روستاها و توجه به شئونات فرهنگی در داخل شهر.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: تمام این کاروان‌ها روز ولادت امام رضا (ع) خود را به مشهد مقدس می‌رسانند.