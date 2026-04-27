۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

اعلام ویژه برنامه‌های جشن میلاد امام رضا (ع) در حرم رضوی

اعلام ویژه برنامه‌های جشن میلاد امام رضا (ع) در حرم رضوی

مشهد- معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی گفت: هم زمان با فرارسیدن میلاد حضرت رضا(ع)، حرم مطهر رضوی، میزبان باشکوه‌ترین جشن‌های میلاد این امام مهربان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی نژاد ضمن تبریک فرارسیدن میلاد فرخنده امام مهربانی‌ها، حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) به‌تمامی شیعیان و دوستداران آن حضرت، به تشریح ویژه‌برنامه‌های میلاد این امام رئوف در آستان مقدس رضوی، پرداخت.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی بیان کرد: ویژه‌برنامه‌های جشن میلاد امام رضا (ع) با محوریت رواق امام خمینی (ره) از ساعت ۱۷:۰۰ روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت و در آستانه شب میلاد این امام رئوف با تلاوت آیاتی از کلام وحی با نوای حمید حق طلب، از قاریان ممتاز حرم رضوی و اجرای سرود ملی و صلوات خاصه امام رضا(ع) توسط گروه «ندای غدیر» و «آل طاها»، آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: این مراسم با مدیحه‌سرایی مداح و ستایشگر اهل‌بیت (ع) حسن عیدی و بیان معارف زیارتی توسط حجت‌الاسلام رحیم شرفی و شعرخوانی شاعر حماسی سرا، محمد رسولی، ادامه پیدا می‌کند.

شریعتی نژاد خاطرنشان کرد: ویژه‌برنامه‌های شب میلاد امام رضا (ع) در بخش دوم، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، با قرائت زیارت امین‌الله و عرض ارادت به محضر ابا الحسن الرضا(ع) و مدیحه‌سرایی و مولودی‌خوانی با نوای ابراهیم قانع و اجرای سرود «بابا رضا» توسط گروه سرود کودکان، آغاز می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی بیان کرد: رأس ساعت ۸شب که زمان قرار عاشقی و توجه دل‌ها و به محضر هشتمین شمس ولایت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)است نیز، زائران حرم رضوی هم نوا با علیرضا نژادحسین صلوات خاصه امام رضا (ع) را، قرائت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: سخنرانی حجت‌الاسلام رفیعی، اجرای سرود توسط گروه «آوای ارادت»، حماسه‌خوانی حاج محمود کریمی، گفتگو با پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی و نغمه‌سرایی سید رضا نریمانی و مرتضی اسلامی نژاد، از دیگر برنامه‌های جشن شب میلاد امام رضا (ع)، در حرم رضوی است.

شریعتی نژاد بیان کرد: ویژه برنامه صبح میلاد امام رضا(ع)، روز چهارشنبه نهم اردیبهشت از ساعت ۹:۱۵ صبح با قرائت قرآن و اجرای سرودهای عیدانه و شاد توسط گروه سرود «ندای غدیر»، آغاز می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی بیان کرد: در این مراسم همچنین، حجت‌الاسلام سید روح‌الله مُوید با زبان شعر و ادب مدیحه‌سرای حضرت سلطان می‌شود و سپس زائران حریم ملکوتی رضوی، میهمان نغمه‌خوانی زیبای ابوالفضل مشکینی، خواهند شد.

وی افزود: مدیحه‌سرایی و مولودی‌خوانی با نوای بلبلان اهل‌بیت(ع) سید رضا نریمانی، سید محمدرضا حسینی و مهدی پاینده‌ فر و سخنرانی حجت‌الاسلام ساجدی نسب، از دیگر برنامه‌های سال روز میلاد امام رضا(ع)، در صحن و سرای این امام بزرگوار است.

شریعتی نژاد در ادامه به برنامه‌های جشن شام میلاد امام رضا(ع) اشاره و بیان کرد: این ویژه برنامه شامگاه چهارشنبه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، با قرائت زیارت امین‌الله و مدیحه‌سرایی حاج محمود کریمی، آغاز می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی اضافه کرد: اجرای شعرخوانی آئینی توسط شاعر خوش قریحه اهل بیت(ع)، محمد رسولی، سخنرانی حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان و هم خوانی گروه سرود انصارالمهدی(عج)، از دیگر برنامه‌های شام میلاد امام رضا(ع)، در حرم مطهر رضوی است.

وی خاطرنشان کرد: در این شب پر نور و سرور، همچنین زائران حرم مطهر رضوی از مدیحه‌سرایی مدیحه‌سرایان و ستایشگران اهل‌بیت (ع) احمد واعظی و محمدجعفر نژاد نیز، بهره ‌مند خواهند شد.

