به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین شریعتی نژاد ضمن تبریک فرارسیدن میلاد فرخنده امام مهربانیها، حضرت علی بن موسیالرضا (ع) بهتمامی شیعیان و دوستداران آن حضرت، به تشریح ویژهبرنامههای میلاد این امام رئوف در آستان مقدس رضوی، پرداخت.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی بیان کرد: ویژهبرنامههای جشن میلاد امام رضا (ع) با محوریت رواق امام خمینی (ره) از ساعت ۱۷:۰۰ روز سهشنبه هشتم اردیبهشت و در آستانه شب میلاد این امام رئوف با تلاوت آیاتی از کلام وحی با نوای حمید حق طلب، از قاریان ممتاز حرم رضوی و اجرای سرود ملی و صلوات خاصه امام رضا(ع) توسط گروه «ندای غدیر» و «آل طاها»، آغاز میشود.
وی تصریح کرد: این مراسم با مدیحهسرایی مداح و ستایشگر اهلبیت (ع) حسن عیدی و بیان معارف زیارتی توسط حجتالاسلام رحیم شرفی و شعرخوانی شاعر حماسی سرا، محمد رسولی، ادامه پیدا میکند.
شریعتی نژاد خاطرنشان کرد: ویژهبرنامههای شب میلاد امام رضا (ع) در بخش دوم، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، با قرائت زیارت امینالله و عرض ارادت به محضر ابا الحسن الرضا(ع) و مدیحهسرایی و مولودیخوانی با نوای ابراهیم قانع و اجرای سرود «بابا رضا» توسط گروه سرود کودکان، آغاز میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی بیان کرد: رأس ساعت ۸شب که زمان قرار عاشقی و توجه دلها و به محضر هشتمین شمس ولایت حضرت علی بن موسیالرضا(ع)است نیز، زائران حرم رضوی هم نوا با علیرضا نژادحسین صلوات خاصه امام رضا (ع) را، قرائت خواهند کرد.
وی اظهار کرد: سخنرانی حجتالاسلام رفیعی، اجرای سرود توسط گروه «آوای ارادت»، حماسهخوانی حاج محمود کریمی، گفتگو با پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی و نغمهسرایی سید رضا نریمانی و مرتضی اسلامی نژاد، از دیگر برنامههای جشن شب میلاد امام رضا (ع)، در حرم رضوی است.
شریعتی نژاد بیان کرد: ویژه برنامه صبح میلاد امام رضا(ع)، روز چهارشنبه نهم اردیبهشت از ساعت ۹:۱۵ صبح با قرائت قرآن و اجرای سرودهای عیدانه و شاد توسط گروه سرود «ندای غدیر»، آغاز میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی بیان کرد: در این مراسم همچنین، حجتالاسلام سید روحالله مُوید با زبان شعر و ادب مدیحهسرای حضرت سلطان میشود و سپس زائران حریم ملکوتی رضوی، میهمان نغمهخوانی زیبای ابوالفضل مشکینی، خواهند شد.
وی افزود: مدیحهسرایی و مولودیخوانی با نوای بلبلان اهلبیت(ع) سید رضا نریمانی، سید محمدرضا حسینی و مهدی پاینده فر و سخنرانی حجتالاسلام ساجدی نسب، از دیگر برنامههای سال روز میلاد امام رضا(ع)، در صحن و سرای این امام بزرگوار است.
شریعتی نژاد در ادامه به برنامههای جشن شام میلاد امام رضا(ع) اشاره و بیان کرد: این ویژه برنامه شامگاه چهارشنبه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، با قرائت زیارت امینالله و مدیحهسرایی حاج محمود کریمی، آغاز میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی اضافه کرد: اجرای شعرخوانی آئینی توسط شاعر خوش قریحه اهل بیت(ع)، محمد رسولی، سخنرانی حجتالاسلام علیرضا پناهیان و هم خوانی گروه سرود انصارالمهدی(عج)، از دیگر برنامههای شام میلاد امام رضا(ع)، در حرم مطهر رضوی است.
وی خاطرنشان کرد: در این شب پر نور و سرور، همچنین زائران حرم مطهر رضوی از مدیحهسرایی مدیحهسرایان و ستایشگران اهلبیت (ع) احمد واعظی و محمدجعفر نژاد نیز، بهره مند خواهند شد.
