۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

برنامه‌های آستان مسجد جمکران به‌مناسبت ولادت حضرت امام رضا(ع) اعلام شد

برنامه‌های آستان مقدس مسجد جمکران به‌مناسبت ولادت حضرت امام رضا(ع) در هفته جاری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های مراسم هفته جاری مسجد مقدس جمکران، از سه‌شنبه تا جمعه ۸ تا ۱۱ اردیبهشت با قرائت دعای توسل، ندبه و کمیل همراه است.


دعای توسل در شب میلاد حضرت امام رضا(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین مومنی و قرائت دعا توسط مهدی سروری، از ساعت ۲۰ سه‌شنبه ۸ اردیبهشت برگزار می‌شود.

مراسم مولودی‌خوانی به‌مناسبت ولادت باسعادت حضرت امام رضا(ع)، ظهر روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت با مدیحه‌سرایی ذاکرین اهل بیت(ع) بعد از نماز جماعت عصر برپاست.

دعای کمیل با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین حیدرزاده و قرائت دعا توسط محمد جعفری پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، پس از نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

همچنین دعای ندبه این هفته نیز جمعه، ۱۱ اردیبهشت از ساعت ۶ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین خورشیدی و محمدجواد احمدی برپاست.

مراسم این هفته در عصر جمعه با برپایی مراسم استغاثه به حضرت ولیعصر(عج)، قرائت صلوات ضراب اصفهانی و زیارت آل یاسین با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین مومنی و نوای ابوذر بیوکافی پایان می‌یابد.59008

