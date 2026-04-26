به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های مراسم هفته جاری مسجد مقدس جمکران، از سه‌شنبه تا جمعه ۸ تا ۱۱ اردیبهشت با قرائت دعای توسل، ندبه و کمیل همراه است.



دعای توسل در شب میلاد حضرت امام رضا(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین مومنی و قرائت دعا توسط مهدی سروری، از ساعت ۲۰ سه‌شنبه ۸ اردیبهشت برگزار می‌شود.



مراسم مولودی‌خوانی به‌مناسبت ولادت باسعادت حضرت امام رضا(ع)، ظهر روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت با مدیحه‌سرایی ذاکرین اهل بیت(ع) بعد از نماز جماعت عصر برپاست.



دعای کمیل با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین حیدرزاده و قرائت دعا توسط محمد جعفری پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، پس از نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار می‌شود.



همچنین دعای ندبه این هفته نیز جمعه، ۱۱ اردیبهشت از ساعت ۶ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین خورشیدی و محمدجواد احمدی برپاست.

مراسم این هفته در عصر جمعه با برپایی مراسم استغاثه به حضرت ولیعصر(عج)، قرائت صلوات ضراب اصفهانی و زیارت آل یاسین با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین مومنی و نوای ابوذر بیوکافی پایان می‌یابد.59008