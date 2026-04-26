راهنمای ارائه خدمات برق من منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات غیرحضوری، کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدام به تدوین کتابچه راهنمای ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی سامانه برق من کردند.

امیررضا یاری معاون برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان این که تدوین و طراحی این کتابچه به منظور پاسخگویی به سوالات مشترکان و شهروندان در خصوص نحوه دریافت خدمات غیرحضوری از طریق سامانه و نرم افزار برق من انجام شده است گفت: مشترکان برق در سراسر کشور با مطالعه این راهنما ضمن آشنایی با انواع خدمات الکترونیک و نحوه ثبت و پیگیری درخواست قادرند تمامی خدمات مورد نیاز خود را به صورت الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات برق، دریافت کنند.

علیرضا سلطانی راد مجری طرح توسعه دولت الکترونیک نیز با اشاره به این که علاوه بر یکپارچه شدن خدمات حوزه برق در شهر تهران و قابلیت دریافت خدمات در تمامی مناطق ۲۲ گانه برق، این شرکت ارائه خدمات غیرحضوری را از ابتدای طرح موضوع در دولت در دستور کار و اولویت اصلی خدمت رسانی خود قرار داده است یادآور شد: هم اکنون بخش گسترده ای از خدمات حوزه برق شهر تهران اعم از درخواست انشعاب، تغییر قدرت انشعاب، تغییر نام، قطع و وصل انشعاب، رفع خاموشی، تامین روشنایی و ... به صورت غیرحضوری انجام می شود که این دستاورد منجر به کاهش قابل ملاحظه ترددهای شهری و همچنین تسهیل و تسریع در ارائه خدمات برق در شهر تهران به ذینفعان شده است.

وی یادآور شد: راهنمای ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی سامانه برق من در درگاه اینترنتی این شرکت بخش میز خدمات الکترونیک، ورود به سامانه برق من قابل مشاهده و دریافت است.

