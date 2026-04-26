صنایع تبدیلی کشاورزی ۱۲۰۰۰ شغل در مازندران ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری عصر یکشنبه در شورای کشاورزی از گسترش قابل توجه صنایع تبدیلی و غذایی در استان خبر داد و گفت: طی سال گذشته ۴۰ مجوز بهرهبرداری جدید در این بخش صادر شده که نتیجه آن ایجاد ۶۴۴ فرصت شغلی مستقیم و افزایش ظرفیت جذب ۳۷۲ هزار تن ماده خام کشاورزی بوده است.
تیمورییانسری با اشاره به نقش کلیدی صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی افزود: در حال حاضر یکهزار و ۶۲۳ واحد دارای مجوز در این حوزه در مازندران فعال هستند که بهطور مستقیم برای بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد کردهاند و توان جذب آنها به بیش از ۱۰ میلیون تن ماده خام در سال میرسد.
وی با بیان اینکه مازندران از استانهای مهم کشاورزی کشور به شمار میرود، ادامه داد: توسعه صنایع فرآوری و بستهبندی در این استان به دلیل حجم بالای تولید محصولات، ضرورتی جدی دارد و میتواند نقش مهمی در کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده ایفا کند.
به گفته وی، جلوگیری از خامفروشی، افزایش ماندگاری محصولات و ارتقای کیفیت تولیدات از مهمترین مزایای گسترش این صنایع است که مستقیماً به نفع کشاورزان و اقتصاد روستایی تمام میشود.
سرپرست جهاد کشاورزی مازندران همچنین توسعه زنجیره ارزش را از برنامههای اصلی این سازمان عنوان کرد و گفت: هدایت سرمایهگذاریها به سمت صنایع فرآوری، بستهبندی و بازاریابی محصولات کشاورزی با هدف افزایش بهرهوری و حمایت از تولیدکنندگان در حال پیگیری است.
تیمورییانسری همچنین بر لزوم تسهیل روند صدور مجوزها و استفاده از فناوریهای نوین در صنایع غذایی تأکید کرد و افزود: تقویت این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینهساز افزایش درآمد کشاورزان و توسعه صادرات محصولات استان خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین نهادههای کشاورزی اشاره کرد و گفت: با وجود برخی آسیبها به زیرساختهای پتروشیمی، نیاز استان به کودهای شیمیایی پیش از آغاز سال زراعی تأمین و توزیع شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
توزیع ۷۰۰۰ تن کود شیمیایی
در همین حال مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران نیز از توزیع نزدیک به ۷ هزار تن کود یارانهای اوره در فروردینماه امسال خبر داد و اظهار کرد: توزیع نهادهها بهصورت هدفمند و از طریق سامانه حواله الکترونیکی انجام میشود تا کود مستقیماً به دست کشاورزان واقعی برسد.
رضا افراسیابی همچنین گفت: ۲۸۰ کارگزار بخش خصوصی و تعاونی در سطح استان مسئولیت توزیع این نهادهها را بر عهده دارند و روند تأمین و توزیع به شکل منظم در حال انجام است.
