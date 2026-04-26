به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که مردم در میدان نبرد و خیابان ها حضور دارند و حمایت شان را از کشور و مدافعان امنیت اعلام می کنند، جامعه ورزش هم در وسط این میدان، آگاه و بیدار نقش آفرینی می کند.

در این میان شبکه ورزش سیما به تازگی پویش پرچم را به راه انداخته است. پرچمی که در میدان ونک تهران شبانه روز در دست قهرمانان و مدال آوران ورزش ایران اسلامی سرافراز و بر افراشته است.

شبکه ورزش سیما که از ابتدای جنگ رمضان با تمام توان بازتاب حضور آگاهانه جامعه ورزش را بر عهده دارد، از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۲۴ به صورت زنده این پویش جامعه بزرگ ورزش ایران را پوشش می دهد.

در شب نخست این پویش هیئت فوتبال استان تهران و میرشاد ماجدی آغازگر این پویش بودند و حالا پرچم ششم اردیبهشت ماه به خانواده پر افتخار تکواندو سپرده می شود و در ادامه قهرمانان ورزش ایران پرچم مقدس ایران را دست به دست بر افراشته نگاه می دارند.