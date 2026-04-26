گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، امروز یکشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان همتای فرانسوی را در جریان آخرین وضعیت و تحولات مرتبط با آتش‌بس و تلاش‌های دیپلماتیک برای خاتمه جنگ تحمیلی قرار داد و بر اهمیت ایفای نقش سازنده کشورهای اروپایی در این روند تاکید کرد.

وزیر امور خارجه فرانسه با تاکید بر موضع کشورش در حمایت از تداوم رویکرد دیپلماتیک، ابراز امیدواری کرد با تداوم گفتگوها شاهد برقراری صلح در منطقه باشیم.

وزرای امور خارجه ایران و فرانسه بر تداوم رایزنی‌های دوجانبه و نیز با سایر طرف‌های منطقه‌ای تاکید کردند.

