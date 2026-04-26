۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه فرانسه

گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه فرانسه

وزرای خارجه ایران و فرانسه تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، امروز یکشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان همتای فرانسوی را در جریان آخرین وضعیت و تحولات مرتبط با آتش‌بس و تلاش‌های دیپلماتیک برای خاتمه جنگ تحمیلی قرار داد و بر اهمیت ایفای نقش سازنده کشورهای اروپایی در این روند تاکید کرد.

وزیر امور خارجه فرانسه با تاکید بر موضع کشورش در حمایت از تداوم رویکرد دیپلماتیک، ابراز امیدواری کرد با تداوم گفتگوها شاهد برقراری صلح در منطقه باشیم.

وزرای امور خارجه ایران و فرانسه بر تداوم رایزنی‌های دوجانبه و نیز با سایر طرف‌های منطقه‌ای تاکید کردند.

کد مطلب 6812105
رامین عبداله شاهی

    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      فرانسه جنایتکار در مذاکره و منطقه هزاران بار حکومت نظام جمهوری اسلامی را متهم و محکوم کرده است.
    • IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      مشکل اصلی کشورمان 100 درصد به خاطر خیانت های دشمنان درجه داخل کشور بوده است، نه آمریکا و غرب و اسرائیل
    • IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      عراقچی از سال 1357 تاکنون از جنایت های آمریکا، کشورهای اروپایی و مزدورانشان درس عبرت نگرفته است
    • IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      رئیس جمهور فرانسه در 4 اریبهشت ماه 1505 ایران را در مورد برنامه هسته ای، موشکی و تنگه هرمز متهم و محکوم کرده است
    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار در عراق و منطقه هستند
    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      دلیل سفر عراقچی به اسلام آباد پاکستان و عمان و مسکو چیست؟
    • IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      مشکل اصلی ما که تنها آمریکا، اروپا و اسرائیل نیست و مشکل اصلی ما با دشمنان داخل کشور است
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      مشکل اصلی اروپا با ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392 پس هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه هسته ای ندارد
    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      فرانسه جنایتکار از سال 1360 تاکنون گروهک تروریستی منافقین را پناه داده است چرا؟

