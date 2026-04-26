گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، پیرامون آخرین تحولات منطقهای و روندهای جاری دیپلماتیک به تبادل نظر پرداخت.
در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح ابعاد گوناگون وضعیت جاری در منطقه، بهویژه تحولات مرتبط با آتشبس و چالشهای پیشروی تثبیت آن، همتای قطری خود را در جریان آخرین ابتکارات و تلاشهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای پایانبخشی به جنگ و کاهش تنشها قرار داد.
در ادامه این گفتوگو، طرفین با اشاره به اهمیت نقشآفرینی سازنده کشورهای منطقه در مدیریت بحرانها، بر تداوم رایزنیها و هماهنگیهای دیپلماتیک بهمنظور حمایت از ابتکارات صلح و تقویت ثبات منطقهای تأکید کردند.
وزیر امور خارجه قطر نیز ضمن استقبال از رویکرد دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کشورش برای ادامه ایفای نقش فعال در مسیر میانجیگری و تسهیل گفتوگوها با هدف پایان دادن به جنگ تأکید کرد.
