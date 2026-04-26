به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ترکمان دهنوی، عضو کمیته تنظیم بازار صنعت پتروشیمی در حاشیه مراسم هم اندیشی فعالان صنایع تکمیلی پلیمری و تولیدکنندگان در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی با اشاره به وضعیت سهمیه‌بندی و عرضه مواد اولیه در بورس کالا، اظهار کرد: درباره اینکه سهمیه واحدهای پلیمری چقدر است، وزارت نفت مسئول توزیع است و وزارت صمت نیز مسئولیت سهمیه‌بندی را بر عهده دارد. این دو وزارتخانه با همکاری یکدیگر دستور عرضه کالا را می‌دهند و بورس کالا نیز عرضه را برای کشف قیمت انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵ میلیون تن ظرفیت کامپاند در کشور وجود دارد؛ افزود: سال گذشته کل معاملات بورس کالا در محدوده حدود ۶ میلیون تن بوده است. در خصوص کاهش و یا حذف سهمیه ها اطلاعی ندارم اما طبق اعلام برخی فعالان اکنون میزان عرضه به حدود ۲۰ درصد سال گذشته رسیده است؛ یعنی اگر فرض کنیم سال گذشته ۶ میلیون تن عرضه وجود داشته، در هفته‌های گذشته حدود ۲۰ درصد آن قابلیت تولید و عرضه داشته است.

عضو کمیته تنظیم بازار صنعت پتروشیمی با بیان اینکه این تصمیم احتمالاً موقتی و ناشی از شرایط جنگی است، ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پتروشیمی‌ها وارد مدار تولید شوند و این محدودیت‌ها برطرف شود.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم هیچ صنعتی دچار اجحاف نشود و بتواند اشتغال و خدمت‌رسانی خود را حفظ کند.

ترکمان در ادامه درباره راهکارهای پیش‌رو تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌ها و کاهش تولید محصولات پتروشیمی؛ در کوتاه مدت تا زمانی که پتروشیمی ها شروع به فعالیت کنند؛ ناچار هستیم به سمت واردات حرکت کنیم، همچنین لازم است مشکلات واردات را مطرح کنیم و نیز مسائل تشکل‌هایی که سهمیه اختلال شده‌اند، به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود تا بتوانیم نظر کارشناسی جمعی را به وزارت نفت و صنعت منتقل کنیم.

وی گفت: با توجه به وضعیتی که در کشور بوجود آمده باید در کوتاه مدت از مسیر واردات و در میان مدت با بازگشت پتروشیمی ها به مدار تولید مشکل حل شود.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع ملی پلیمر درباره زمان بازگشت به شرایط عادی پتروشیمی ها تصریح کرد: پس از سه هفته که عرضه جدی در بورس کالا نداشتیم، هفته گذشته حدود ۴۵ درصد عرضه مدت مشابه انجام شد. اگرچه این رقم همچنان پایین است، اما نشانه‌ای از بهبود محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: برای هفته جاری نیز اعلام شده که حدود ۵۵ درصد عرضه انجام می شود و به مرور با بازگشت پتروشیمی‌ها به چرخه تولید، بخش قابل توجهی از این کمبود جبران می‌شود.

ترکمان گفت: پیش بینی ما این است که تا ۳ ماه آینده از نقصان محصولات پتروشیمی جبران می شود اما باید به فکر واردات هم باشیم.

وی درباره افزایش قیمت محصولات پلاستیکی در بازار تشریح کرد: در این زمینه دو اتفاق رخ داده است. یکی از موارد این است که در منطقه پتروشیمی ها آسیب دیده اند و متاسفانه با بحران کوتاه مدت مواجه هستیم. از سوی دیگر قیمت های جهانی رشد کرده به محض اینکه محموله های وارداتی وارد کشور شود، تعادل برقرار می شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران افزود: پیش بینی می شود تا یک ماه آینده، هم با بازگشت پتروشیمی‌ها و هم با انجام واردات جدی، ‌کمبود کالا نخواهیم داشت.

وی در پایان تاکید کرد: البته متاسفانه پیش‌تر تمهیداتی مانند ایجاد بازارهای فرعی در بورس کالا یا راه‌اندازی صندوق‌های کالایی برای ایجاد ذخایر پیش‌بینی نشده بود و همین موضوع باعث شد در زمان بروز بحران، ذخایر کافی در اختیار نباشد و خساراتی به بخش پتروشیمی وارد شود.