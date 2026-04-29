۷۴۰ تن پت وارداتی در بورس کالا عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر در جریان عرضه روز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تالار پتروشیمی بورس کالای ایران، در مجموع ۱۴۸۰ تن پلی‌اتیلن ترفتالات بطری (PET) در چهار گرید مختلف عرضه شد. این عرضه با هدف تأمین پایدار مواد اولیه صنایع بسته‌بندی، ایجاد تعادل در بازار و کاهش نگرانی فعالان پایین‌دستی انجام شد و ترکیبی از تولید داخلی و محموله‌های وارداتی را دربر می‌گرفت.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، عرضه انجام‌شده به‌صورت مساوی میان تولید داخل و واردات تقسیم شده است تا نیاز بازار به شکل کامل پوشش داده شود.

سهم برابر تولید داخل و واردات در عرضه

طبق داده‌های معاملاتی بورس کالا، از مجموع ۱٬۴۸۰ تن PET عرضه‌شده، ۷۴۰ تن مربوط به تولید شرکت محب پلی‌استر خاوران بوده است. در مقابل ۷۴۰ تن دیگر از طریق واردات به بازار عرضه شد.

بخش وارداتی این عرضه شامل ۴۴۰ تن محصول تولید دو شرکت چینی است که توسط پتروشیمی تندگویان عرضه شده و همچنین ۳۰۰ تن محصول تولید یک شرکت ترکیه‌ای است که توسط شرکت پت پاور آریا در بورس کالا عرضه شد. این ترکیب عرضه نشان می‌دهد که واردات به‌عنوان مکمل تولید داخلی برای پاسخ‌گویی کامل به نیاز صنایع بسته‌بندی و بازگرداندن ثبات به بازار در نظر گرفته شده است.

جزئیات گریدها و قیمت پایه PET بطری

در عرضه انجام‌شده در بورس کالا، چهار گرید مختلف پلی‌اتیلن ترفتالات بطری در اختیار خریداران قرار گرفت. در این میان ۳۸۰ تن PET گرید BGWK-۸۲۱ با قیمت پایه ۱۹۲ میلیون تومان به ازای هر تن عرضه شد و ۶۰ تن PET گرید YSY۰۱ نیز با همین قیمت پایه در تابلو معاملات قرار گرفت.

همچنین ۳۰۰ تن PET گرید K-۰۷۶ با قیمت پایه ۲۹۵ میلیون تومان به ازای هر تن عرضه شد. در کنار این موارد، بیشترین حجم عرضه مربوط به ۷۴۰ تن PET گرید MBG۸۲۰ بود که با قیمت پایه ۲۰۵ میلیون تومان به ازای هر تن در بورس کالا عرضه شد.

این گریدها بخش مهمی از نیاز صنایع نوشیدنی، بسته‌بندی مواد غذایی، تولید ظروف روغن خوراکی و همچنین بسته‌بندی مواد شوینده و بهداشتی را تأمین می‌کنند.

رشد قیمت‌های پایه کمتر از ۵۰ درصد نسبت به دوره پیش از تنش‌ها

بررسی قیمت‌های پایه این محصولات نشان می‌دهد سطح قیمت‌های پایه در عرضه صورت گرفته نسبت به دوره پیش از آغاز تنش‌های اخیر کمتر از ۵۰ درصد افزایش داشته است. این موضوع نشان‌دهنده تلاش عرضه‌کنندگان برای کنترل بازار و جلوگیری از جهش‌های غیرمنطقی در قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنایع حساس بسته‌بندی است.

تأکید صنعت پتروشیمی بر تداوم عرضه و تسهیل واردات

در همین زمینه احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، در گفتگو با مهر اعلام کرد که واردات مواد اولیه PET از قبل آزاد بوده و برای آن نیازی به صدور مجوز جدید وجود ندارد.

به گفته وی، کارگروه مشترکی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن پتروشیمی تشکیل شده است تا روند واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع تسهیل شود.

او تأکید کرده که عرضه PET در بورس کالا بدون وقفه ادامه دارد و محموله‌های وارداتی جدید نیز در مسیر ورود به کشور قرار دارند.

مهدوی ابهری همچنین اعلام کرده است که نوسانات اخیر قیمت‌ها ناشی از کمبود عرضه نبوده و بیشتر به دلیل رقابت کاذب و افزایش ناگهانی تقاضا در بازار شکل گرفته است. به گفته او واردات پلیمرهایی که با کمبود مواجه هستند ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه انحصاری برای واردات این مواد وجود ندارد.

وی افزود که با توجه به اهمیت این بازار، واردات PET توسط شرکت‌های پتروشیمی، تجار، صنایع مصرف‌کننده و شرکت‌های بزرگ بسته‌بندی در حال انجام است تا نیاز بازار بدون ایجاد التهاب تأمین شود.

نقش PET بطری در صنایع بسته‌بندی کشور

پلی‌اتیلن ترفتالات بطری یکی از مهم‌ترین مواد اولیه در صنایع بسته‌بندی به شمار می‌رود و کاربرد گسترده‌ای در تولید بطری‌های آب معدنی، نوشابه، آبمیوه و نوشیدنی‌های انرژی‌زا دارد. این ماده همچنین در تولید ظروف بسته‌بندی روغن‌های خوراکی و بسته‌بندی انواع مایعات شوینده و بهداشتی استفاده می‌شود.

ویژگی‌هایی مانند وزن کم، شفافیت بالا و ایمنی برای تماس با مواد غذایی باعث شده است PET به یکی از اصلی‌ترین مواد مورد استفاده در صنعت بسته‌بندی تبدیل شود. به همین دلیل تأمین پایدار این ماده می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای مصرفی خانوار داشته باشد.

حرکت بازار PET به سمت ثبات

عرضه ۱٬۴۸۰ تن PET بطری در بورس کالای ایران که نیمی از آن از محل تولید داخلی و نیمی دیگر از واردات تأمین شده است، نشان می‌دهد بازار این ماده استراتژیک در مسیر تثبیت قرار گرفته است.

در شرایطی که افزایش قیمت‌های عرضه نسبت به دوره پیش از تنش‌های اخیر کمتر از ۵۰ درصد گزارش شده، ورود محموله‌های وارداتی جدید و تداوم عرضه در بورس کالا می‌تواند نگرانی‌ها درباره کمبود این محصول در صنایع بسته‌بندی را تا حد زیادی کاهش دهد.

این روند بیانگر سیاست کلی صنعت پتروشیمی برای تأمین پایدار مواد اولیه، جلوگیری از التهاب بازار و حمایت از فعالیت صنایع پایین‌دستی است.