میثم فدایی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بورس انرژی، یکی از خط مقدم‌های اصلی بازار سرمایه در دوران جنگ بود، بورس انرژی را یکی از بورس‌های پیشگام در تداوم و راه‌اندازی معاملات در دوران جنگ رمضان دانست و گفت: این بازار توانست در دوران جنگ ادامه دهنده معاملات خود به صورت مستمر باشد.

او افزود: نیروگاه‌ها ‌و منابع انرژی کشور از جمله محورهای اصلی مورد هدف دشمن آمریکایی و صهیونیستی بودند و تاکید زیادی را در حملات خود به حوزه پتروشیمی و نیروگاه‌ها داشتند.

فدایی، بورس انرژی را به عنوان یکی از خط مقدم‌های اصلی در دوران جنگ معرفی کرد ‌و اظهار داشت: این بازار در دوران جنگ به صورت مستحکم در راستای تداوم معاملات خود ایستاد و علاوه بر معاملات ثانویه ابزارهای مبتنی بر انرژی در حوزه برق و ابزارهای هیدروکربنی، زمینه کشف قیمت مناسب را فراهم کرد.

وی با تاکید بر سابقه درخشان بورس انرژی در معامله ابزارهای ETF اعلام کرد: صندوق سرمایه‌گذاری انرژی به عنوان یکی از ابزارهای قابل معامله توانست حجم معاملات بسیار خوبی را در بازار اوراق بهادار به خود اختصاص دهد و ضمن جذب منابع چشمگیر، ارزش معاملات خوبی را به ثبت برساند.

او در ادامه با اشاره به گام‌های موثر بورس انرژی در حوزه تامین مالی گفت: برگزاری جلسات هیئت پذیرش بورس انرژی در دوران جنگ، منجر به ارائه برخی مجوزهای تامین مالی در حوزه انرژی کشور شد که به مرور این اتفاق بر حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه برق اثرگذار است.

فدایی بیان کرد: با توجه به نیاز مبرم بنگاه‌های اقتصادی به حوزه انرژی، کشف قیمت مناسب در حوزه برق و نیز سایر کالاهایی که در بورس انرژی معامله می‌شوند باید به طور حتم شاهد تداوم فعالیت این بازار در دوران‌های مختلف باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: به لحاظ زیرساختی و معاملاتی، معاملات بورس انرژی می‌تواند در شرکت‌ها و کسب و کارهای فروش B2B (کسب و کار به کسب و کار) تداوم پیدا کند.

او به اقبال شکل گرفته در بازار به ابزارهای ETF و ابزارهای گواهی سپرده تاکید کرد و گفت: از این فرصت می‌توان برای فروش، تامین مالی یوتیلیتی‌ها و تمام شرکت‌هایی که تولیدکننده انرژی اعم از برق و سایر منابع انرژی هستند، استفاده کرد.

به گفته فدایی، با توجه به نیاز موجود ‌و اقبال شکل گرفته نسبت به بورس انرژی، به طور قطع این بازار می‌تواند به عنوان یکی از بورس‌های پیشرو در افزایش و رشد معاملات باشد.

وی در پایان یادآور شد: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، امسال شاهد حجم معاملات بالاتری در بورس انرژی و بورس کالا نسبت به سال‌های گذشته هستیم.

پی‌نوشت.

B2B مخفف عبارت Business to Business و یعنی معامله یا همکاری‌ای که بین دو شرکت یا سازمان انجام می‌شود، نه بین شرکت و مصرف‌کننده نهایی.

ETF یا Exchange‑Traded Fund یعنی صندوق قابل معامله در بورس که واحدهای آن مانند سهام در بازار خرید و فروش می‌شود.

یوتیلیتی‌ها به شرکت‌ها و زیرساخت‌هایی گفته می‌شود که خدمات عمومی و ضروری مانند برق، گاز، آب و سایر انرژی‌ها را تولید یا توزیع می‌کنند.