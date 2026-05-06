قرارگاه جنگ اقتصادی هرچه سریعتر تشکیل شود

حسین دُر رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پاییندست پتروشیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تأمین خوراک این صنایع گفت: با توجه به اتفاقات اخیر در صنعت پتروشیمی، طبیعی است که میزان خوراک به اندازه کافی نیست؛ اما دولت و پتروشیمیها تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا آن را به حد نصاب برسانند.
وی با اشاره به وجود کمبود در تأمین خوراک صنایع پاییندست افزود: با توجه به آسیبهای واردشده به پتروشیمیها و خروج آنها از مدار تولید، باید منتظر بازگشتشان باشیم. با این حال، همزمان جلساتی برای تعیین نرخ سهمیه، اقدامات لازم و اولویتبندیها برگزار شده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پاییندست پتروشیمی درباره علت افزایش قیمتها در حوزه بستهبندی تأکید کرد: همیشه میگفتیم افزایش قیمتها ناشی از هیجانات کاذب و سفتهبازی است، اما این بار واقعاً مواد اولیه در بازار وجود ندارد. برای مثال، پتروشیمی امیرکبیر پیشتر هفتهای ۵ هزار تن عرضه ۲۰۹ داشت، اما اکنون نزدیک به یک ماه است که حتی یک گرم هم عرضه نکرده و افزایش قیمت در حوزه بستهبندی دقیقاً به دلیل همین کمبود رخ داده است.
دُر با تأکید بر لزوم تشکیل یک قرارگاه جنگ اقتصادی در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: برخی تصمیماتی که در این ایام گرفته میشود، همدیگر را نقض میکنند و به یک رگولاتور نیاز داریم که بهصورت میانبخشی این موضوعات را پیگیری کند. بهعبارت دیگر، خود دولت باید یک قرارگاه اقتصادی مشخص برای پیگیری این مسائل تشکیل دهد.
