  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

قرارگاه جنگ اقتصادی هرچه سریعتر تشکیل شود

قرارگاه جنگ اقتصادی هرچه سریعتر تشکیل شود

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی با تاکید بر لزوم تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی، گفت: مواد اولیه در صنایع پایین‌دست پتروشیمی با کمبود مواجه هستند.

حسین دُر رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تأمین خوراک این صنایع گفت: با توجه به اتفاقات اخیر در صنعت پتروشیمی، طبیعی است که میزان خوراک به اندازه کافی نیست؛ اما دولت و پتروشیمی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا آن را به حد نصاب برسانند.

وی با اشاره به وجود کمبود در تأمین خوراک صنایع پایین‌دست افزود: با توجه به آسیب‌های واردشده به پتروشیمی‌ها و خروج آن‌ها از مدار تولید، باید منتظر بازگشتشان باشیم. با این حال، هم‌زمان جلساتی برای تعیین نرخ سهمیه، اقدامات لازم و اولویت‌بندی‌ها برگزار شده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی درباره علت افزایش قیمت‌ها در حوزه بسته‌بندی تأکید کرد: همیشه می‌گفتیم افزایش قیمت‌ها ناشی از هیجانات کاذب و سفته‌بازی است، اما این بار واقعاً مواد اولیه در بازار وجود ندارد. برای مثال، پتروشیمی امیرکبیر پیش‌تر هفته‌ای ۵ هزار تن عرضه ۲۰۹ داشت، اما اکنون نزدیک به یک ماه است که حتی یک گرم هم عرضه نکرده و افزایش قیمت در حوزه بسته‌بندی دقیقاً به دلیل همین کمبود رخ داده است.

دُر با تأکید بر لزوم تشکیل یک قرارگاه جنگ اقتصادی در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: برخی تصمیماتی که در این ایام گرفته می‌شود، همدیگر را نقض می‌کنند و به یک رگولاتور نیاز داریم که به‌صورت میان‌بخشی این موضوعات را پیگیری کند. به‌عبارت دیگر، خود دولت باید یک قرارگاه اقتصادی مشخص برای پیگیری این مسائل تشکیل دهد.

کد مطلب 6822076
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها