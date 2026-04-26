  1. استانها
  2. بوشهر
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

فرماندار دیلم: بهبود شرایط کاری کارگران از اولویت‌های شهرستان است

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: چرخه تولید و حرکت اقتصاد کشور وابسته به همت و تلاش کارگران پرتلاش است و حمایت از مطالبات و بهبود شرایط کاری آنان از اولویت‌های مدیریت شهرستان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل کاظمی عصر یکشنبه در نشست با جمعی از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان دیلم به مناسبت هفته کار و کارگر با تبریک این هفته ، از تلاش‌های کارگران به عنوان بازوان توانمند توسعه اقتصادی یاد کرد و افزود: کارگران امروز به‌عنوان سربازان عرصه اقتصادی در بخش‌های تولید و خدمات، نقش مؤثری در پویایی و پیشرفت کشور ایفا می‌کنند.

فرماندار دیلم با تأکید بر اهمیت جایگاه نیروی کار در رونق اقتصادی افزود: چرخه تولید و حرکت اقتصاد کشور وابسته به همت و تلاش این قشر پرتلاش است و حمایت از مطالبات و بهبود شرایط کاری آنان از اولویت‌های مدیریت شهرستان به شمار می‌رود.

در ادامه این نشست، نمایندگان کارگران واحدهای تولیدی حاضر، به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و مشکلات حوزه فعالیت خود پرداختند و خواستار توجه بیشتر به مسائل صنفی و معیشتی شدند.

در پایان، فرماندار دیلم با اهدای هدایایی، از خدمات و زحمات کارگران شهرستان قدردانی کرد.

کد مطلب 6812142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها