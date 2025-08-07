لزوم توسعه خدمات تأمین اجتماعی در دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه در نشست با مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر با هدف بررسی مسائل و اولویت‌های تأمین اجتماعی در شهرستان دیلم و هم‌افزایی برای بهبود خدمات‌رسانی به جامعه تحت پوشش، بر ضرورت پیگیری واریز حق بیمه کارگران و کارکنان شرکت‌های مستقر در حوزه استحفاظی شهرستان دیلم، به حساب تأمین اجتماعی همین شهرستان تاکید کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه و حضور شرکت‌های متعدد نفتی، لازم است که با نظارت دقیق، اطمینان حاصل کنیم تمامی حق بیمه‌های مربوطه به صورت کامل و واقعی در شهرستان دیلم واریز شود تا هم حقوق کارگران به نحو احسن تأمین شود و هم سهم شهرستان از این محل محقق شود.

فرماندار دیلم با اشاره به موضوع مهم عدم ارسال دستمزد واقعی کارگران توسط برخی کارفرمایان از جمله پیمانکاران و شرکت‌ها، تاکید کرد: عدم نظارت دقیق در این خصوص می‌تواند اجحاف بزرگی هم برای بیمه‌شدگان و هم برای مجموعه تأمین اجتماعی داشته باشد به همین خاطر باید با جدیت دنبال شود.

توسعه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر، در این نشست ضمن اشاره به جمعیت قابل توجه تحت پوشش تأمین اجتماعی در شهرستان دیلم (۷۶۰۰ بیمه‌شده و ۱۶۹۰ مستمری‌بگیر که با خانواده‌هایشان مجموعاً بالغ بر ۲۶ هزار نفر را شامل می‌شوند)، به توسعه خدمات غیرحضوری سازمان پرداخت.

محمدجواد باز درهوا، گفت: با تدابیر ویژه، همه خدمات تأمین اجتماعی به صورت اینترنتی و غیرحضوری ارائه می‌شود و بیمه‌شدگان و بازنشستگان عزیز می‌توانند با استفاده از برنامه‌های موبایلی و وب‌سایت سازمان، بدون نیاز به مراجعه حضوری، خدمات خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به موضوع مهم عدم ارسال دستمزد واقعی کارگران توسط برخی کارفرمایان از جمله پیمانکاران و شرکت‌ها بیان کرد: ما به طور جدی به بحث دستمزدها ورود کرده‌ایم و پیمانکارانی که متولی واریز بیمه کارگران هستند را رصد می‌کنیم تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.