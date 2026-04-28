خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: هفته کار و کارگر فرصتی برای بازخوانی جایگاه واقعی قشری است که بی‌وقفه و بی‌ادعا، سنگین‌ترین بار تولید و اقتصاد را بر دوش می‌کشند کارگران به عنوان نیروی محرکه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، نقش بنیادینی در شکل‌گیری و استمرار چرخه اقتصادی استان‌ها دارند نقشی که بدون حضور آنان، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون نوسانات بازار، محدودیت‌های تأمین مواد اولیه و فشارهای خارجی مواجه است این کارگران هستند که با تکیه بر مهارت، تجربه و تعهد خود، اجازه توقف چرخ تولید را نمی‌دهند در واقع استمرار فعالیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، بیش از هر چیز مرهون تلاش شبانه‌روزی این قشر زحمتکش است.

استان‌ها نیز در مسیر توسعه خود، به‌طور مستقیم وابسته به توان تولیدی کارگران هستند چراکه هر واحد تولیدی فعال، علاوه بر ایجاد اشتغال به رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و تقویت زنجیره تأمین کمک می‌کند.

از این منظر کارگران نه‌تنها نیروی کار، بلکه سرمایه‌های انسانی ارزشمندی محسوب می‌شوند که آینده اقتصاد منطقه را رقم می‌زنند.

هفته کار و کارگر یادآور این حقیقت است که توسعه پایدار بدون توجه به جایگاه کارگران امکان‌پذیر نیست و هرگونه پیشرفت اقتصادی، در گرو حمایت، توانمندسازی و ارتقای شرایط این قشر اثرگذار خواهد بود.

گرامیداشت هفته کار و کارگر در سایه تأکید بر «جهاد تولید»

مراسم گرامیداشت هفته کار و کارگر با حضور جمعی از مسئولان، مدیران اجرایی، کارگران و اقشار مختلف مردم ظهر سه شنبه در یکی از واحدهای تولیدی شهرستان بیجار برگزار شد؛ مراسمی که در آن بر جایگاه کارگران به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد و خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی تأکید شد.

در این مراسم، امام جمعه بیجار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته کار و کارگر، اظهار کرد: بهترین واژه برای توصیف تلاش کارگران «جهاد» است؛ چراکه در منطق قرآن کریم، تلاش برای کسب روزی حلال در حکم جهاد در راه خداوند است.

حجت الاسلام علی خورشیدی افزود: کارگران ما در واقع مجاهدانی هستند که در میدان تولید و اقتصاد با تمام توان تلاش می‌کنند تا چرخ زندگی مردم و کشور متوقف نشود.

کارگران؛ مجاهدان بی‌ادعای عرصه اقتصاد

امام جمعه بیجار با اشاره به جایگاه معنوی کار در فرهنگ اسلامی گفت: همان‌گونه که مجاهدان در میدان نبرد از ارزش والایی برخوردارند، کارگران نیز در میدان تولید و اقتصاد، نقشی مجاهدگونه دارند و تلاش آنان کمتر از مجاهدت در میدان‌های نظامی نیست.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که رهبر انقلاب اسلامی همواره نگاه ویژه‌ای به قشر کارگر داشتند و بر حمایت از این قشر زحمتکش تأکید می‌کردند؛ از همین رو کارگران نیز همواره در صحنه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی حضوری فعال داشته‌اند.

خورشیدی همچنین با اشاره به حضور مردم در مناسبت‌های انقلابی و اجتماعی، گفت: امروز حضور مردم در صحنه‌های مختلف نوعی جهاد فی سبیل‌الله است و این روحیه باید در همه عرصه‌ها از جمله تولید و اقتصاد تقویت شود.

تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال مردم

امام جمعه بیجار در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مدیران و مسئولان در جلب رضایت عمومی اظهار کرد: مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و در مسیر رفع مشکلات جامعه گام بردارند، چراکه رضایت مردم زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و پیشرفت کشور است.

وی افزود: اگر مسئولان در مسیر خدمت صادقانه حرکت کنند، بدون شک برکات الهی نیز شامل حال جامعه خواهد شد.

تولید در شرایط سخت؛ روایت یک واحد صنعتی در بیجار

در ادامه این مراسم، مدیر یکی از واحدهای تولیدی فعال در شهرستان بیجار، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و صنعتی کشور گفت: جامعه کارگری همواره در انتظار فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و بهره‌مندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بوده است.

امین افشار افزود: در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه، صنعت کشور با مشکلات متعددی مواجه بوده اما با تلاش کارکنان و برنامه‌ریزی دقیق، توانسته‌ایم عملکرد قابل قبولی را ثبت کنیم.

افشار با اشاره به چالش‌های تأمین مواد اولیه و انرژی اظهار کرد: همکاران ما در بخش‌های مختلف از جمله تأمین مواد اولیه و مدیریت مصرف انرژی، تلاش‌های ارزشمندی داشته‌اند و همین موضوع باعث شده چرخه تولید متوقف نشود.

وی ادامه داد: در مقاطعی با محدودیت‌هایی در تأمین سوخت و برق مواجه بودیم، اما با مدیریت داخلی و افزایش بهره‌وری توانستیم واحد تولیدی را فعال نگه داریم و سطح تاب‌آوری مجموعه را ارتقا دهیم.

ثبت رکورد تولید در شرایط تحریم

مدیر واحد تولیدی در بیجار با اشاره به عملکرد تولیدی این مجموعه گفت: با وجود همه محدودیت‌ها، تولید به‌صورت مستمر ادامه داشته و در برخی ماه‌ها توانسته‌ایم حجم قابل توجهی از تولید را به بازار عرضه کنیم.

وی افزود: در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز با تلاش شبانه‌روزی کارکنان، حجم قابل توجهی از تولیدات به استان‌های مختلف کشور ارسال شد و هیچ کمبودی در بازارهای هدف احساس نشد.

افشار تأکید کرد: این دستاوردها نتیجه همکاری جمعی کارکنان، مدیران و شرکت‌های پشتیبان است و نشان می‌دهد که با وجود فشارها، چرخه تولید در کشور متوقف نخواهد شد.

نقش کارگران در پایداری اقتصاد ملی

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه کارگران در شرایط جنگ اقتصادی گفت: هفته کار و کارگر فرصتی ارزشمند برای قدردانی از قشری است که در خط مقدم تولید و اقتصاد کشور قرار دارند.

سردار حسن عسگری افزود: کارگران در واقع سربازان عرصه تولید هستند و همان‌گونه که رزمندگان در میدان نبرد از کشور دفاع می‌کنند، کارگران نیز در میدان اقتصاد از استقلال و عزت ملی دفاع می‌کنند.

انقلاب اسلامی؛ مردمی‌ترین انقلاب تاریخ معاصر

سردار عسگری در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های تاریخ معاصر است که بدون پشتوانه قدرت‌های خارجی و تنها با اتکا به ایمان مردم به پیروزی رسید.

وی افزود: مردم ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته همواره در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند و در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده‌اند؛ این موضوع نشان‌دهنده عمق ایمان و انسجام ملی در کشور است.

وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش کرده‌اند با ابزارهای مختلف از جمله تحریم و فشار اقتصادی، مردم را تحت تأثیر قرار دهند اما این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز افزایش همبستگی ملی نداشته است.

سردار عسگری افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان فشارها بیشتر شده، اراده مردم برای مقاومت نیز تقویت شده است.

تأکید بر نقش مردم در پیروزی‌ها

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده‌اند که در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و همین موضوع باعث شده نقشه‌های دشمنان ناکام بماند.

وی تصریح کرد: امروز نیز حضور مردم در عرصه‌های مختلف از جمله تولید، معیشت و فعالیت‌های اجتماعی، ادامه همان مسیر مقاومت و ایستادگی است.

کارگران؛ امیدآفرینان در جنگ اقتصادی

در ادامه این مراسم، فرماندار بیجار نیز با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در توسعه کشور گفت: کارگران نقش اساسی در پایداری چرخه اقتصادی دارند و بدون حضور آنان، هیچ نظام تولیدی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.

کاظم کاظمی افزود: سرمایه انسانی مهم‌ترین عامل توسعه در جوامع امروزی است و کارگران در واقع بخش حیاتی این سرمایه محسوب می‌شوند.

نقش بی‌بدیل کارگران در حفظ چرخه تولید

فرماندار بیجار با بیان اینکه کارگران در شرایط دشوار اقتصادی نیز چرخه تولید را متوقف نکرده‌اند، گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها و چالش‌ها، واحدهای تولیدی همچنان فعال هستند و این موضوع نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری کارگران است.

وی افزود: کارگران شهرستان بیجار با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان امید را در جامعه زنده نگه داشته‌اند و این موضوع نقش مهمی در عبور از شرایط سخت اقتصادی دارد.

کار، مسیر عزت و پیشرفت

در پایان این مراسم، مسئولان حاضر با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه کارگری، بر ادامه مسیر تقویت تولید داخلی و رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی تأکید و اعلام کردند کارگران به‌عنوان محور اصلی تولید، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصادی کشور دارند و حمایت از آنان نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه اجتماعی و ملی است.