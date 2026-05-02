بهبود معیشت کارگران شادگانی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری صبح امروز شنبه در نشست با جمعی از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان شادگان به مناسبت هفته کار و کارگر با تبریک این هفته از تلاش‌های کارگران به عنوان بازوان توانمند توسعه اقتصادی یاد و اظهار کرد: کارگران امروز به‌عنوان سربازان عرصه اقتصادی در بخش‌های تولید و خدمات، نقش مؤثری در پویایی و پیشرفت کشور ایفا می‌کنند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از دستاوردهای تولیدی، صنعتی و خدماتی شادگان حاصل تلاش نیروهای کارگری متعهد و پرتلاش است و توجه به مطالبات و نیازهای این قشر باید همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

عفری با اشاره به اهمیت تکریم نیروی کار گفت: توجه به رفاه کارگران، ارتقای مهارت‌های تخصصی، ایجاد امنیت شغلی و توسعه خدمات رفاهی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید داشته باشد.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر گفت: مسئول باید به وضعیت معیشتی زندگی کار و کارگر رسیدگی کند و دغدغه خانواده‌های کارگر را مدنظر قرار دهند و شرایط را تسهیل دهند.