به گزارش خبرنگار مهر، محمدی عصر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ ها با بیان اینکه امسال هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گندم و هزار و ۴۰۰ هکتار به کشت جو اختصاص یافته است، افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰ هزار تن گندم و جو از این مزارع برداشت شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ دستگاه کمباین سنگین و نیمه‌سنگین در شهرستان فعال هستند که عملیات برداشت غلات و دانه‌های روغنی را انجام خواهند داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: از ابتدای سال زراعی تاکنون بیش از ۹۸۰ تن انواع کودهای شیمیایی یارانه‌ای در سطح شهرستان توزیع شده است.