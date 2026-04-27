باغداران خراسان شمالی پیش از شیوع آفات اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اسماعیل محمودآبادی اظهار کرد: انگور یکی از مهمترین محصولات باغی خراسان شمالی به شمار میرود و بخش قابل توجهی از اقتصاد باغداران استان به تولید این محصول وابسته است؛ بنابراین مدیریت آفات و بیماریها در این باغات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی و بارشهای اخیر افزود: هرچند بارندگیهای اخیر نویدبخش سالی پربار برای باغداران است، اما همین شرایط میتواند زمینه افزایش شیوع برخی آفات و بیماریهای باغی را نیز فراهم کند که در صورت بیتوجهی، خسارت قابل توجهی به محصول وارد خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: از مهمترین تهدیدهای باغات انگور در استان میتوان به بیماری سفیدک داخلی، سفیدک سطحی و همچنین آفت کرم خوشهخوار انگور اشاره کرد که این سه عامل از مهمترین عوامل خسارتزا در باغهای انگور محسوب میشوند.
محمودآبادی با یادآوری خسارتهای واردشده به باغداران در سالهای گذشته تصریح کرد: در سال 1395 به دلیل عدم مبارزه بهموقع با آفات، بخشی از باغات انگور بهویژه در شهرستان بجنورد دچار خسارت شد؛ از همین رو تأکید میشود باغداران پیش از استقرار بیماری در باغات خود، اقدامات پیشگیرانه و عملیات سمپاشی را با مشورت کارشناسان انجام دهند.
وی گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی در مراکز خدمات کشاورزی آماده ارائه مشاوره به باغداران هستند تا در انتخاب نوع سم، زمان مناسب مبارزه و شیوه صحیح سمپاشی راهنماییهای لازم ارائه شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در پایش آفات افزود: در حال حاضر حدود 24 ایستگاه پایش و دیتالاگر کشاورزی در سطح استان نصب شده است که با اندازهگیری شاخصهایی مانند دما و رطوبت، احتمال بروز بیماریهای باغی را پیشبینی کرده و هشدارهای لازم را در اختیار کارشناسان و باغداران قرار میدهد.
محمودآبادی خاطرنشان کرد: بر اساس دادههای اخیر این سامانهها، درباره احتمال شیوع بیماری سفیدک انگور هشدارهایی صادر شده و به همین دلیل باغداران باید با مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی نسبت به تهیه سم و انجام عملیات مبارزه در زمان مناسب اقدام کنند.
وی تأکید کرد: تجربه نشان داده است در صورتی که باغداران توصیههای فنی کارشناسان جهاد کشاورزی را جدی بگیرند و زمانبندی مبارزه با آفات را رعایت کنند، امکان کنترل تا 95 درصد خسارتهای ناشی از آفات و بیماریهای باغی وجود خواهد داشت.
