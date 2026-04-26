به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، سید عبدالرضا سیدی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با هدف حمایت و صیانت از حقوق مشتریان اعتباری و همچنین پیشگیری از ایجاد اختلال در عملیات شرکتهای کارگزاری، مواردی از قبیل تعدیل نرخ هزینه تأمین مالی تسهیلات دریافتی، بخشودگی جرایم تأخیر و وجه التزام، تمدید مصوبات اعتباری برای شرکتهای کارگزاری طبق آخرین ماه قبل از جنگ و سایر موارد از بانک مرکزی درخواست شد.
وی افزود: با عنایت به اینکه به دلیل شرایط و مخاطرات ناشی از جنگ، معاملات سهام، حق تقدم سهام و مشتقات آن و همچنین برخی از سایر ابزارهای مالی در بازار سرمایه، بر اساس مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس و متعاقباً مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون متوقف شده و همچنین با توجه به اینکه بخشی از منابع سرمایهگذاران در بازار اوراق بهادار از طریق اعطای اعتبار توسط شرکتهای کارگزاری به مشتریان و به واسطه اخذ تسهیلات از شبکه بانکی تأمین شده است؛ این موضوع به بروز مسائل و مشکلاتی از قبیل تحمیل هزینه مضاعف برای سرمایهگذاران و همچنین تمدید تسهیلات دریافتی برای شرکتهای کارگزاری در شرایط توقف معاملات منجر شده است.
سیدی ادامه داد: با هدف حمایت و صیانت از حقوق مشتریان اعتباری و همچنین پیشگیری از ایجاد اختلال در عملیات شرکتهای کارگزاری، در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۵، طی مکاتبهای با بانک مرکزی، مواردی از قبیل تمدید مصوبات اعتباری برای شرکتهای کارگزاری طبق آخرین ماه قبل از جنگ و تمدید تسهیلات سررسید شده حداقل تا آخر خرداد، حذف جریمه تأخیر و وجه التزام تسهیلات دریافتی برای دوره جنگ، تعدیل نرخ هزینه تأمین مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای کارگزاری به حداقل ممکن و همچنین رفع محدودیت زمانی انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا در خصوص شرکتهای کارگزاری از بانک مرکزی درخواست شد.
به گفته مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، پیگیریهای سازمان بورس در این خصوص از سایر مراجع ذیربط نیز ادامه داشته و به محض دریافت پاسخ، موضوع متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
