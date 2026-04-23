صیدی: انتقال فولاد مبارکه به جای دیگر اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس در نشست مشترک گروه فولاد مبارکه و سازمان بورس و اوراق بهادار در پی حملات اخیر به فولاد مبارکه و به‌منظور بررسی ابعاد موضوع، ارزیابی آثار آن بر عملکرد این مجتمع صنعتی و هماهنگی برای مدیریت شرایط برگزار شد، ضمن ابراز تأسف از حمله دشمن به تأسیسات فولاد مبارکه گفت: آمریکایی‌ها به‌طور تاریخی با استقلال و توسعه در ایران مشکل دارند. دشمن به اهمیت این گروه در نظام تولید ایران واقف است و به همین دلیل است که بی‌رحمانه مجموعه فولاد مبارکه را در دو نوبت هدف قرار داده است.

وی افزود: ما اهالی اقتصاد و بازار سرمایه به خوبی می‌دانیم که فولاد مبارکه فقط دارایی فیزیکی نیست بلکه دارایی‌های دیگری دارد که دشمن نمی‌تواند آنها را هدف قرار دهد که یکی از این موارد برند فولاد مبارکه است که با حملات از بین نمی‌رود. خوشنامی و موفقیت برند فولاد مبارکه را دارایی‌های فکری و سرمایه‌های انسانی ارزشمند آن رقم زده‌اند که باز هم توان بازسازی این مجموعه را دارند.

صیدی بیان کرد: دارایی دیگر، دانش فنی فولاد مبارکه است. این شرکت خودش صادرکننده دارایی فنی است و این دارایی فنی ارزش‌آفرین است، زنجیره ارزشی که در گروه فولاد مبارکه ایجاد شده و ساختار قوی آن، خودش ارزشمند است و گروه فولاد مبارکه مقاوم و سربلند همچنان ایستاده است.

وی دارایی پنجم غیرفیزیکی فولاد مبارکه را برنامه‌های کلان استراتژیک این شرکت دانست و گفت: بورس همواره به آینده نگاه می‌کند و در بازار سرمایه، آینده ارزیابی می‌شود. وقتی می‌بینیم گروه فولاد مبارکه حتی همین الان برنامه استراتژیک توسعه خود برای بازسازی و بازآفرینی را تدوین کرده و ارائه داده‌ است، ارزشمند است.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: مهم‌تر از همه این موارد، وجود امیدی است که در دل همه مدیران و کارکنان گروه فولاد مبارکه برای بازسازی و آینده وجود دارد و مطمئنیم با این امیدها در کشور، بعد از این جنگ، با ایرانی قوی‌تر مواجه خواهیم بود.

وی یادآور شد: یکی از اشتباهاتی که گاهی مرتکب می‌شویم، نقد تصمیم‌های گذشته با اطلاعات امروز است. گاهی گفته می‌شود کاش فولاد مبارکه در جای دیگری ساخته می‌شد یا الان به جای دیگری منتقل شود که این بحث‌ها اشتباه است. باید کمک کنیم در همین زمین و در بازسازی، عزیزان دوباره فولاد مبارکه را بسازند. البته در نوسازی ممکن است جانمایی‌های جدیدی صورت گیرد اما در بازسازی نباید چنین اشتباهی را رقم بزنیم.

صیدی خواستار ارزیابی دقیق خسارت‌ها، هزینه‌های بازسازی، احصای میزان کمک‌های دولت و افشای آن‌ها شد و ادامه داد: از بسته بودن طولانی نماد فولاد مبارکه باید پرهیز کنیم و ما هم فرصت لازم برای افشای اطلاعات را می‌دهیم. برنامه‌های آتی که این شرکت در جلسه مشترک ارائه کرد، بسیار خوب طراحی شده و به همه عزیزان در مجموعه فولاد مبارکه خداقوت می‌گویم.

گفتنی است در این جلسه در خصوص موضوعات تأمین مالی بازسازی فولاد مبارکه و مسائل مرتبط با عرضه و تقاضای محصولات در بازار و بورس کالا، تبادل نظر شد و در این نشست مدیران عامل بورس‌های تهران و کالا، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر نظارت بر ناشران این سازمان نیز حضور داشتند.

در پایان این جلسه نیز مدیران بازار سرمایه از مجتمع فولاد مبارکه و بخش‌های آسیب‌دیده آن بازدید کردند.