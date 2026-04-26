نیسان با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در اراک توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، مأموران گشت نامحسوس در حین گشت زنی یک دستگاه نیسان را که راننده آن پسر نوجوان ۱۴ ساله بود را در محور کنارگذر اراک شناسایی وتوقیف کردند.

پلیس راه استان مرکزی توصیه کرد انتظار است خانواده ها به هیچ وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی را ندهند چرا که برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.