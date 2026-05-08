۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

سواری تیبا با رانندگی نوجوان ۱۰ ساله در محور فراهان توقیف شد

اراک- رئیس پلیس راه استان مرکزی از توقیف یک دستگاه سواری تیبا به دلیل رانندگی نوجوان ۱۰ ساله در جاده فراهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله آشوری اظهار کرد: ماموران گشت پلیس نامحسوس در حین گشت زنی در سطح محور فراهان یک دستگاه سواری تیبا را به علت رانندگی نوجوانی ۱۰ ساله با احتیاط متوقف و پس از اعمال قانون، به دلیل ارتکاب رانندگی بدون گواهینامه به پارکینگ منتقل و راننده تحویل خانواده شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی بیان کرد: انتظار است خانواده ها به هیچ وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی را ندهند.

آشوری افزود: برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.

