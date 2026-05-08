سواری تیبا با رانندگی نوجوان ۱۰ ساله در محور فراهان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله آشوری اظهار کرد: ماموران گشت پلیس نامحسوس در حین گشت زنی در سطح محور فراهان یک دستگاه سواری تیبا را به علت رانندگی نوجوانی ۱۰ ساله با احتیاط متوقف و پس از اعمال قانون، به دلیل ارتکاب رانندگی بدون گواهینامه به پارکینگ منتقل و راننده تحویل خانواده شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی بیان کرد: انتظار است خانواده ها به هیچ وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی را ندهند.

آشوری افزود: برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.