به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود با انتشار معادلهای از کارت های بازی اقتصادی ایران و آمریکا، اعلام کرد که برخلاف ادعای ترامپ، آمریکا کارتهایش تمام شده و ایران همچنان کارتهای زیادی برای بازی کردن دارد.
وی با اشاره به اینکه آمریکاییها خیلی در مورد کارتهایشان صحبت میکنند، اینکارتها را به این صورت بررسی کرد:
«کارتهای طرف عرضه [ایران]:
تنگهٔ هرمز (تا حدودی بازی شده است)
تنگهٔ باب المندب (هنوز بازی نشده است)
خطوط لولهٔ نفت (هنوز بازی نشده است)
کارتهای طرف تقاضا [آمریکا]:
تزریق ذخایر استراتژیک نفت برای مدیریت بازار (بازی کردهاند)
مدیریت مصرف و کاهش تقاضای نفت (تا حدودی بازی کردهاند)
و حالا انتظار منفعلانه برای افزایش قیمتها»
رئیس مجلس با کنایه به محدودیتهای اقتصادی آمریکا نوشت: «به این لیست باید افزایش تقاضای انرژی برای تعطیلات تابستانی در آمریکا را هم اضافه کنید، مگر بخواهند آن را در آمریکا کنسل کنند!»
