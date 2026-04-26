۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۰

قالیباف: کارت‌های آمریکا تمام شده است

قالیباف: کارت‌های آمریکا تمام شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی به ترامپ و شکست‌های پی در پی او واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود با انتشار معادله‌ای از کارت های بازی اقتصادی ایران و آمریکا، اعلام کرد که برخلاف ادعای ترامپ، آمریکا کارت‌هایش تمام شده و ایران همچنان کارت‌های زیادی برای بازی کردن دارد.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها خیلی در مورد کارت‌هایشان صحبت می‌کنند، این‌کارت‌ها را به این صورت بررسی کرد:

«کارت‌های طرف عرضه [ایران]:

تنگهٔ هرمز (تا حدودی بازی‌ شده است)

تنگهٔ باب المندب (هنوز بازی نشده است)

خطوط لولهٔ نفت (هنوز بازی نشده است)

کارت‌های طرف تقاضا [آمریکا]:

تزریق ذخایر استراتژیک نفت برای مدیریت بازار (بازی کرده‌اند)

مدیریت مصرف و کاهش تقاضای نفت (تا حدودی بازی کرده‌اند)

و حالا انتظار منفعلانه برای افزایش قیمت‌ها»

رئیس مجلس با کنایه به محدودیت‌های اقتصادی آمریکا نوشت: «به این لیست باید افزایش تقاضای انرژی برای تعطیلات تابستانی در آمریکا را هم اضافه کنید، مگر بخواهند آن را در آمریکا کنسل کنند!»

کد مطلب 6812278

    نظرات

    • IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      درود بر شما . نشان دادی برای ریاست تیم مذاکرات فرد شایسته ای هستی .
    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      بزودی زود، سگ زرد مجبور است دستهایش را (یا به عبارت بهتر پنجول هایش را) به علامت تسلیم بالا ببرد.

