روایت قالیباف از ۶ شکست دشمن/ ترامپ به دنبال تسلیم ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در یک فایل صوتی خطاب به مردم ایران درباره مهم‌ترین مسائل روز کشور به خصوص طراحی جدید دشمن برای به تسلیم کشاندن مردم ایران، سخن گفت.

بخش‌های اصلی این گفت‌وگو به شرح زیر است:

‌دشمن‌ از روز اول دنبال این بود که با ترور رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی، ظرف ۳ روز کار نظام را تمام کنند اما شکست خوردند.

سپس سراغ ازبین بردن سیستم آفندی کشور رفتند اما هرچه گذشت دیدند که نواخت موشک‌ها و پهپادهای ما ادامه دارد.

در ادامه به سمت ونزوئلاسازی ایران رفت و بازهم شکست خورد، سپس سراغ این رفتند که از غرب کشور تجزیه‌طلبان را فعال کنند که به لطف خدا و زحمات نیروهای نظامی و اطلاعاتی شکست خوردند.

بعد از ماه‌ها برنامه‌ریزی و زدن پایگاه‌های امنیتی کشور در طول جنگ، برای چهارشنبه سوری طراحی کودتا کردند اما مردم ایران به‌صورت یکپارچه تودهنی بزرگی به آن‌ها زدند.

دشمن به دنبال وارد کردن نیرو به کشور بود و این طرح را در اصفهان آزمایش کردند اما به رسوایی طبس ۲ تبدیل شد.

هر کدام از این طراحی‌ها می توانست یک کشور را از پا در بیاورد اما ملت ایران به پشتوانه لطف الهی توانسته است تک تک این طراحی‌های دشمن را به شکست بکشاند.

این شکست دشمن، یک زیرساخت اجتماعی سیاسی داشت و بدون آن هیچ توفیقی حاصل نمی شد و آن حضور منسجم و فعالانه مردم بود اما دشمن وارد مرحله جدیدی شده است و می خواهد با محاصره دریایی و جوسازی رسانه ای، فشار اقتصادی و اختلاف افکنی داخل کشور را فعال کند تا ما را از درون دچار ضعف یا حتی فروپاشی کند.

ترامپ صراحتا کشور را به دو دسته تندرو و میانه رو تقسیم می کند و بعد هم بلافاصله از محاصره دریایی سخن می‌گوید تا ایران را از طریق فشار اقتصادی و اختلاف داخلی مجبور به تسلیم کند.

راه حل مقابله با توطئه جدید دشمن فقط یک چیز است؛ حفظ انسجام. از روز اول تا امروز حفظ انسجام باطل السحر همه توطئه های دشمن بوده است و امروز با توجه به طراحی جدید دشمن، اهمیت اش بیشتر است و هر اقدام اختلاف افکنانه‌ای کاملا در در طرح جدید دشمن قرار دارد.

به عنوان کسی که وسط میدان هستم به ملت ایران عرض کنم که ما مسئولان، همه تابع امر رهبر کشور هستیم و ایشان ولی امر ما و نایب امام عصر عج‌ الله تعالی فرجه الشریف هستند و خیر دنیا و آخرت ما در این است که از اوامر ایشان تبعیت کنیم.

شما اطمینان کنید که ما با وحدت کامل بین مسئولان نظامی و سیاسی، داریم کارها را پیش می بریم و محور وحدت ما هم دستورات ولی امر مسلمین است.

با شناختی که من از مردم ایران دارم عرض می‌کنم که این مردم به فضل الهی این طراحی فریبکارانه دشمن را هم شکست می دهند و ما در این جنگ به پیروزی درخشان می رسیم و شامل این وعده الهی می شویم که «وَأُخْرَی تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ».