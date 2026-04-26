اعزام ۵۵۰ زائر کردستانی به سرزمین وحی از هفتم اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه شیرزادی اظهار کرد: در موسم حج تمتع امسال، ۵۵۰ زائر از استان کردستان در قالب پنج کاروان شامل چهار کاروان اهل سنت و یک کاروان اهل تشیع به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، اعزام زائران از هفتم اردیبهشتماه آغاز میشود و سه کاروان تا سیزدهم اردیبهشت راهی این سفر معنوی خواهند شد و دو کاروان دیگر نیز پس از این تاریخ بهصورت مرحلهای اعزام میشوند.
مدیرکل حج و زیارت کردستان با اشاره به تمهیدات اجرایی این اعزامها بیان کرد: در مجموع ۱۵ نفر از عوامل اجرایی شامل مدیران و معاونان کاروانها، زائران را در این سفر همراهی میکنند تا روند خدماترسانی بهصورت مطلوب انجام شود.
شیرزادی ادامه داد: زائران استان از طریق مرز مهران بهصورت زمینی وارد کشور عراق شده و پس از انتقال به مرز عرعر در عربستان سعودی، از آنجا بهصورت هوایی به مدینه منوره اعزام خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی هماهنگیهای لازم برای تسهیل در روند اعزام و ارائه خدمات مناسب به زائران استان انجام شده است.
