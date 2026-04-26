به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار یکشنبه شب در نشست با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته کار و کارگر با اشاره به مشکلات کارگران منطقه صنعتی، خواستار پیگیری جدی حقوق و مطالبات آنان شد.

پاسالار بر ضرورت حفاظت از منافع کارگرانی که در ایام جنگ تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، تأکید کرد و از مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست اقدامات فوری برای رفع مشکلات آنها انجام دهند.

وی گفت: منطقه عسلویه به عنوان یکی از قطب‌های انرژی کشور، میزبان هزاران کارگر است و حمایت از حقوق آنان در شرایط سخت اقتصادی و جنگی، از اولویت‌ها است.

فرماندار عسلویه همچنین بر همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران تاکید کرد.