۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۱

فرماندار عسلویه: حقوق کارگران آسیب‌دیده در ایام جنگ صیانت شود

بوشهر- فرماندار عسلویه بر لزوم حمایت و صیانت از حقوق کارگران شاغل در منطقه صنعتی این شهرستان که در دوران جنگ آسیب دیده‌اند، تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار یکشنبه شب در نشست با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته کار و کارگر با اشاره به مشکلات کارگران منطقه صنعتی، خواستار پیگیری جدی حقوق و مطالبات آنان شد.

پاسالار بر ضرورت حفاظت از منافع کارگرانی که در ایام جنگ تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، تأکید کرد و از مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست اقدامات فوری برای رفع مشکلات آنها انجام دهند.

وی گفت: منطقه عسلویه به عنوان یکی از قطب‌های انرژی کشور، میزبان هزاران کارگر است و حمایت از حقوق آنان در شرایط سخت اقتصادی و جنگی، از اولویت‌ها است.

فرماندار عسلویه همچنین بر همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران تاکید کرد.

