به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز ، مرکز عملیات تجاری دریایی انگلیس UK Maritime Trade Operations اعلام کرد که یک نفتکش روز سهشنبه در سواحل سومالی ربوده شده است؛ حادثهای که تهدید دزدی دریایی در این منطقه راهبردی را بار دیگر برجسته میکند.
این نهاد از وقوع یک «حادثه» در حدود ۹۰ کیلومتری شمالشرق شهر ماریو در شرق سومالی خبر داد و اعلام کرد که «افراد غیرمجاز کنترل نفتکش را به دست گرفته و آن را حدود ۷۷ مایل دریایی به سمت جنوب، به آبهای سرزمینی سومالی هدایت کردهاند.»
مقامات سومالی تاکنون واکنشی رسمی به این حادثه نشان ندادهاند.
این رویداد تنها دو روز پس از آن رخ داده که همین نهاد از ربوده شدن یک کشتی ماهیگیری با پرچم سومالی توسط «یازده فرد مسلح» خبر داده و تأکید کرده بود که «این حوادث نشاندهنده تهدید واقعی و جاری دزدی دریایی است.»
سواحل سومالی پس از اوجگیری دزدی دریایی در سال ۲۰۱۱، در سالهای اخیر شاهد کاهش قابل توجه این پدیده بوده است؛ کاهشی که بهدلیل حضور گشتهای دریایی بینالمللی، استفاده از نیروهای امنیتی مسلح در کشتیهای تجاری و ایجاد نیروهای پلیس دریایی در منطقه پونتلند حاصل شده است.
با این حال، حوادث اخیر -از جمله حمله به یک نفتکش در فاصله حدود ۱۰۰۰ کیلومتری از ساحل در ماه اکتبر گذشته- نگرانیها درباره بازگشت دوباره دزدی دریایی در شاخ آفریقا را افزایش داده است.
