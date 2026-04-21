۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

اذعان آمریکا به نقض آتش‌بس؛ دزدی دریایی واشنگتن ادامه دارد

وزارت جنگ آمریکا در اقدامی که اذعان به نقض آتش‌بس محسوب می‌شود از توقیف یک نفتکش به نام ام تی تیفانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت جنگ آمریکا به نقض آتش بس اذعان کرد.

در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مذاکره با ایران دم می زند، در دومین اقدام تحریک کننده پس از حمله و دزدیدن کشتی توسکا، کماندوهای نیروی دریایی آمریکا با حمله از طریق هلی‌برن به نفتکش «ام - تی تیفانی» در جنوب اقیانوس هند، این نفتکش را توقیف کردند. دزدان دریایی ارتش آمریکا این ربایش را تحت عنوان حق بازدید، ممنوعیت دریایی و توقیف کشتی بدون تابعیت که تحت تحریم است توجیه کرده‌اند.

وزارت جنگ آمریکا مدعی شد: نیروهای ما نفتکش «ام - تی تیفانی»، یک نفتکش تحریم‌ شده، را که پرچم هیچ کشوری را حمل نمی‌کرد، توقیف کردند. نیروهای ما این نفتکش را تحت کنترل خود درآوردند. این توقیف در حوزه مسئولیت فرماندهی هند و اقیانوسیه ایالات متحده انجام شد.

همچنین وزارت جنگ آمریکا ادعا کرد: به تلاش‌های خود برای اجرای قانون جهت از کار انداختن شبکه‌های غیرقانونی ادامه خواهیم داد. ما به تلاش‌های خود برای رهگیری کشتی‌های تحریم‌شده‌ای که از ایران حمایت مادی می‌کنند، ادامه خواهیم داد. آب‌های بین‌المللی پناهگاه امنی برای کشتی‌های تحت تحریم ایران نیستند. ما همچنان به سلب آزادی مانور و حرکت بازیگران نامشروع و کشتی‌های آنها در آب‌های بین‌المللی ادامه خواهیم داد.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ایران بارها آتش‌بس را نقض کرده است.

کد مطلب 6807247

    نظرات

    • عباس IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      مرگ بر رژیم کودک‌خوار امریکا
    • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      ایران چیکار با امریکا داشت که اینجوری گیر دادن به ایران ،ایران کاری با امریکا نداشت که جنگ راه انداختند،
    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      جهان تاوان جنگ دولت وحشی آمریکا را می‌دهد
      • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
        جهان تاوان جنگ نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد.
      • IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
        جهان تاوان دزدی دریایی واشنگتن را می‌دهد.
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      جهان تاوان دزدی دریایی واشنگتن را می‌دهد.
    • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      برای شروع عملیات علیه ایران آماده‌ایم/ ما هم برای گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان آماده‌ایم
      • IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
        همه پایگاه های آمریکا به طور کامل باید نابود شود و به نفع منطقه خاورمیانه، غرب آسیا، جهان است و هم واجب است.

