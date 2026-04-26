۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۲۰

کفیل: جنگ کارآمدی صنعت ایران را به رخ دنیا کشید

اراک- دبیر مجمع مهدویت کشور گفت: کارآمدی صنعت ایران در دوران جنگ تحمیلی، تنها یک تجربه تاریخی نیست بلکه الگویی برای اثبات شکست‌ناپذیری کشور در برابر هرگونه تهدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق کفیل شامگاه یکشنبه در حاشیه تجمع شبانه مردم اراک اظهار کرد: مردم مؤمن، با اتکا به وعده‌های الهی، نیروی مقاومت و پیروزی خود را در برابر فتنه‌های دشمنان یافته‌اند.

وی افزود: در طول تاریخ، قدرت‌های ظاهری باطل همواره زوال‌پذیر بوده‌اند اما ملت ایران با اتکا به ایمان راسخ خود، در برابر قدرت ظاهری دشمنان ایستادگی کرده و بر ارزش‌های خود پایبند مانده است.

حجت‌الاسلام کفیل تصریح کرد: تجارب تاریخی گویای ناکامی مستمر دشمنان در تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: ایستادگی و توانمندی‌های راهبردی ایران در مواجهه با تمامی فشارهای ایالات متحده، جایگاه مقتدر و فرادستی کشور را در سطح بین‌المللی تثبیت کرده و ایران را به قدرتی تعیین‌کننده تبدیل نموده است.

دبیر مجمع مهدویت کشور تاکید کرد: پیش‌بینی‌های رهبر شهید مبنی بر خروج پایگاه‌های آمریکا از خاورمیانه و در نهایت از سراسر جهان، امروز به واقعیت پیوسته و در مسیر تحقق قرار دارد.

وی افزود: همچنین، پیش‌بینی انتقال قدرت از غرب به آسیا توسط ایشان، نشان‌دهنده درایت و دوراندیشی در تحلیل روندهای ژئوپلیتیکی بوده و در حال حاضر در حال تحقق است.

حجت‌الاسلام کفیل بیان کرد: در طول جنگ تحمیلی هشت ساله، مجتمع فولاد خوزستان در شرایطی بسیار دشوار ساخته شد.

وی گفت: این دستاورد نشان‌دهنده توانایی ظرفیت‌های داخلی در جبران خسارات و ایجاد زیرساخت‌های جدید است.

دبیر مجمع مهدویت کشور تصریح کرد: آموزه‌های دینی بیانگر آن هستند که سختی‌ها می‌توانند بستری برای رشد و رحمت الهی فراهم آورند.

حجت‌الاسلام کفیل با اشاره به عبور موفقیت‌آمیز ایران از فشارهای سنگین ایالات متحده، گفت: کارآمدی صنعت ایران در دوران جنگ تحمیلی، تنها یک تجربه تاریخی نیست، بلکه الگویی برای اثبات شکست‌ناپذیری کشور در برابر هرگونه تهدید است.

وی ادامه داد: پایداری در دوران دشواری، به ویژه در ایران، اهمیت بسزایی دارد و نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر و شکوفاتر است.

حجت‌الاسلام کفیل تاکید کرد: در مقاطع حساس و دشوار تاریخی، صبر و استقامت همواره به عنوان عاملی کلیدی و تعیین‌کننده در پیشبرد امور و عبور از بحران‌ها ایفا کرده است.

