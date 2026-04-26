کفیل: جنگ کارآمدی صنعت ایران را به رخ دنیا کشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق کفیل شامگاه یکشنبه در حاشیه تجمع شبانه مردم اراک اظهار کرد: مردم مؤمن، با اتکا به وعدههای الهی، نیروی مقاومت و پیروزی خود را در برابر فتنههای دشمنان یافتهاند.
وی افزود: در طول تاریخ، قدرتهای ظاهری باطل همواره زوالپذیر بودهاند اما ملت ایران با اتکا به ایمان راسخ خود، در برابر قدرت ظاهری دشمنان ایستادگی کرده و بر ارزشهای خود پایبند مانده است.
حجتالاسلام کفیل تصریح کرد: تجارب تاریخی گویای ناکامی مستمر دشمنان در تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.
وی ادامه داد: ایستادگی و توانمندیهای راهبردی ایران در مواجهه با تمامی فشارهای ایالات متحده، جایگاه مقتدر و فرادستی کشور را در سطح بینالمللی تثبیت کرده و ایران را به قدرتی تعیینکننده تبدیل نموده است.
دبیر مجمع مهدویت کشور تاکید کرد: پیشبینیهای رهبر شهید مبنی بر خروج پایگاههای آمریکا از خاورمیانه و در نهایت از سراسر جهان، امروز به واقعیت پیوسته و در مسیر تحقق قرار دارد.
وی افزود: همچنین، پیشبینی انتقال قدرت از غرب به آسیا توسط ایشان، نشاندهنده درایت و دوراندیشی در تحلیل روندهای ژئوپلیتیکی بوده و در حال حاضر در حال تحقق است.
حجتالاسلام کفیل بیان کرد: در طول جنگ تحمیلی هشت ساله، مجتمع فولاد خوزستان در شرایطی بسیار دشوار ساخته شد.
وی گفت: این دستاورد نشاندهنده توانایی ظرفیتهای داخلی در جبران خسارات و ایجاد زیرساختهای جدید است.
دبیر مجمع مهدویت کشور تصریح کرد: آموزههای دینی بیانگر آن هستند که سختیها میتوانند بستری برای رشد و رحمت الهی فراهم آورند.
حجتالاسلام کفیل با اشاره به عبور موفقیتآمیز ایران از فشارهای سنگین ایالات متحده، گفت: کارآمدی صنعت ایران در دوران جنگ تحمیلی، تنها یک تجربه تاریخی نیست، بلکه الگویی برای اثبات شکستناپذیری کشور در برابر هرگونه تهدید است.
وی ادامه داد: پایداری در دوران دشواری، به ویژه در ایران، اهمیت بسزایی دارد و نویدبخش آیندهای روشنتر و شکوفاتر است.
حجتالاسلام کفیل تاکید کرد: در مقاطع حساس و دشوار تاریخی، صبر و استقامت همواره به عنوان عاملی کلیدی و تعیینکننده در پیشبرد امور و عبور از بحرانها ایفا کرده است.
