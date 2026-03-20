به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد طیبی درخطبه نماز جمعه آستانه اشرفیه با اشاره به تحلیل عمیق از جنگ تحمیلی و دفاع ۸ ساله ملت ایران، اظهار کرد: ایستادگی و مقاومت کشورمان در برابر دشمنان، عامل حیرت و انفعال و آینده‌ای روشن و پیروزمندانه را برای ملت ایران است

امام جمعه آستانه اشرفیه با بیان اینکه دفاع ایران در دوران جنگ، یک پدیده شگرف و بی‌نظیر در تاریخ معاصر بود، افزود: ملت ایران ملتی است که با دست خالی و با اتکا به ایمان و وحدت خود، در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی و حمایت‌های بی‌دریغ آنان از رژیم بعث ایستادگی کرد.

وی تصریح کرد: این دفاع، نه تنها یک پیروزی نظامی، بلکه نمایش اقتدار فرهنگی، معنوی و سیاسی ایران بود که دشمنان را در محاسبات خود به اشتباه انداخت.

حجت‌الاسلام طیبی درس‌های دفاع مقدس را راهگشای ملت ایران در مواجهه با چالش‌های امروزی بیان کردو گفت: بصیرت و هوشیاری رزمندگان و مردم در آن دوران، الگویی برای نسل‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به بررسی وضعیت داخلی و بین‌المللی که دشمنان ایران در انفعال کامل گرفتارند، اظهار کرد:آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، نتیجه سال‌ها تلاش، مقاومت و ایستادگی ملت ایران است؛ دشمنان که تصور می‌کردند می‌توانند با تحریم‌ها و فشارهای حداکثری، ایران را به زانو درآورند، امروز خود در انفعال و سردرگمی به سر می‌برند.

امام جمعه آستانه اشرفیه پیشرفت‌های علمی، فناوری و دفاعی کشور و دستاوردها را نتیجه خودباوری و تکیه بر توان داخلی دانست گفت: حفظ وحدت و انسجام ملی برای عبور از پیچیدگی‌های کنونی ضروری است

وی وحدت و بصیرت را دو رکن اساسی در تحقق اهداف بلند ملت ایران برشمرد و افزود:همانطور که در دوران دفاع مقدس، وحدت کلمه و بصیرت نسبت به توطئه‌های دشمن، رمز پیروزی ما بود، امروز نیز این دو عنصر، کلید موفقیت در تمامی عرصه‌هاست.

حجت‌الاسلام طیبی با تاکید بر هوشیاری نسبت به اخبار و تحولات، اظهار کرد: مردم فریب تبلیغات دشمن را نخورند و با همدلی و همبستگی، پشت سر رهبری معظم انقلاب، مسیر پیشرفت و عزت ایران را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه آینده از آن کسانی است که با اتکا به خداوند متعال، وحدت کلمه، بصیرت عمیق و توانمندی‌های بومی خود، در برابر سختی‌ها ایستادگی می‌کنند،افزود: ایران امروز با اقتدار خود، نه تنها کانون امید در منطقه، بلکه نماد مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم در سطح جهان است.

امام جمعه آستانه اشرفیه ضمن تشکر از حضور پرشور مردم، آنان را به هوشیاری در برابر دسیسه‌های دشمنان و تلاش مضاعف در جهت تحقق منویات رهبری و پیشرفت کشور دعوت کرد و گفت: اقدام عملی در راستای تقویت جبهه مقاومت در تمام ابعاد، اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مهم و ضروری است.

وی از خدمت همه مسئولان در کشور و استان گفت و افزود: با تلاش همگانی، و فراهم نمودن امکانات و تامین کالاهای اساسی شاهد سربلندی و اقتدار بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود .