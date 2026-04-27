  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۴

کارشناس آمریکایی: پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران سنگین خواهد بود

یک کارشناس آمریکایی اعلام کرد پیامدهای اقتصادی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران سنگین خواهد بود و موجب رکود اقتصادی در جهان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کایل شوستاک، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی «ناویگیتور پرینسیپال اینوستورز» در گفتگو با ریانووستی گفت: تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران ممکن است اقتصاد جهانی را به سمت یک رکود طولانی سوق دهد و هرچه درگیری بیشتر طول بکشد، پیامدهای آن سنگین‌تر خواهد بود.

وی افزود: شرکت ها در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در آسیا و آفریقا آسیب‌پذیرترین شرکت ها در مقابل بحران اقتصادی هستند.

جنگ اوکراین و در عین حال تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

اتحادیه اروپا خواستار صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از دورکاری در بخش خصوصی و دولتی برای کاهش مصرف سوخت شده است.

کد مطلب 6812366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها