به گزارش خبرگزاری مهر، ریچارد ولف متفکر و اقتصاددان آمریکایی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که آمریکا در مسیر افول خود، رد پای امپراتوری بریتانیا را دنبال میکند و سخت در تلاش است تا واقعیت افول جهانی خود را پنهان کند.
این استاد اقتصاد در دانشگاههای هاروارد، استنفورد و ییل، تاکید کرد که آمریکا یک امپراتوری غالب را برای یک قرن، به ویژه در ۷۵ سال اخیر پس از جنگ جهانی دوم که تمام قدرتهای استعماری دیگر را نابود کرده بود، بنا نهاد.
وی افزود که همه این شرایط اکنون به پایان رسیده است و آمریکا نتوانسته در ویتنام، افغانستان و عراق پیروز شود و در اوکراین نیز در حال شکست است.
ولف رفتار کنونی آمریکا را به فردی تشبیه کرد که به پایان زندگی خود نزدیک میشود و به شکلی نامتعادل عمل میکند، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا جنگی را علیه ایران به راه انداخت و تعرفههای گمرکی را بر تمام جهان اعمال کرد. این نمایش نظامی و اقتصادی، ناامیدی بزرگی را از عقب نشینی و افول در مقایسه با چین که اقتصادش ۳۰ سال است سریعتر از آمریکا رشد میکند، در خود دارد.
ولف با اشاره به جنبه های اقتصادی افول آمریکا توضیح داد که حجم بدهیهای این کشور از ۳۹ تریلیون دلار فراتر رفته است و تنها در سال ۲۰۲۷ کسری بودجه پیشبینی شده بین ۲ تا ۳ تریلیون دلار دارد. با این وجود، آمریکا جنگهای خود را با قرض گرفتن از سایر کشورهای جهان، به ویژه از کشورهای خلیج فارس، چین و ژاپن، تأمین مالی میکند که این امر بحران بین المللی را پیچیدهتر میکند.
بنابر اعلام این کارشناس آمریکایی ، در زمینه صنایع نظامی نیز تناقضی وجود دارد که باعث میشود شرکتهای آمریکایی به نتایج جنگها به اندازه جایگزینی سلاحهای قدیمی با جدید اهمیت نمیدهند، زیرا سود آنها در این موضوع نهفته است. این شرکتها به جای نیروی کار، به مکانیزمها متکی شدهاند که این امر مشکلات بیکاری در آمریکا را با وجود تولید نظامی بیسابقه تشدید کرده است.
بحران در تنگه هرمز
این متفکر اقتصادی آمریکا تناقض دیگری که در این جنگ ایجاد شده را مورد توجه قرار داده و گفت که جنگ با ایران منجر به بسته شدن تنگه هرمز شد که قبلاً باز بود. این امر قیمت نفت را افزایش داد و به اقتصاد جهانی آسیب رساند. وی افزود که نیمی از آمریکاییها هر ماه بیش از گذشته در مضیقه مالی زندگی میکنند و هرگونه افزایش قیمت گاز، منجر به یک انفجار اجتماعی خواهد شد که ترامپ در نتیجه آن انتخابات کنگره در نوامبر آینده را از دست خواهد داد.
ولف انتخاب زهران ممدانی به عنوان یک مسلمان سوسیالیست، در پست شهرداری شهر نیویورک را یکی از مولفههای افول امپراتوری آمریکا دانست که این امر نیز در گذشته غیرممکن بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مناسبات آمریکا با رژیم صهیونیستی گفت که تنش کنونی بین واشنگتن و تلآویو بدترین تنش در تاریخ است، زیرا آمریکاییها به کسی نیاز خواهند داشت تا مسئولیت فاجعه در ایران را به گردن او بیندازند. این در حالی است که ایران هرگز از کنترل خود بر تنگه هرمز دست نخواهد کشید و آمریکا را در یک بنبست واقعی قرار خواهد داد.
ولف با اشاره به شرایط چین در دوره کنونی توضیح داد که اقتصاد چین طی ۳۰ سال سالانه بین ۸ تا ۹ درصد رشد داشته است، این در حالی است که نرخ رشد اقتصاد آمریکا تنها ۲ درصد است. چین تنها طی ۴۰ سال دستاوردهایی را محقق کرده که غرب در طول سه قرن به آن دست یافته بود.
وی افزود که چین شروع به استفاده از موفقیت اقتصادی خود برای توسعه نفوذ سیاسی و فرهنگی مبادرت کرده و اتحاد آن با روسیه، قدرت نظامی آمریکا را متعادل میکند.
این متفکر آمریکایی تأکید کرد که تمام امپراتوریهای بزرگ در تاریخ، مانند امپراتوری یونان، مصر و عثمانی، با دستاوردهای بزرگ به تمدن بشری کمک کردهاند، اما در نهایت فروپاشیدند و ناپدید شدند. آمریکا نیز امروز همان مرحله از زوال اجتنابناپذیر را تجربه میکند.
ولف با اشاره به دیدارهای مکرر خود با اقتصاددانان برجسته آمریکایی، خاطرنشان کرد که همه آنها متفقالقول هستند که سطوح بیسابقه ای از نابرابری اجتماعی، شکافهای سیاسی عمیق و احساس ناامیدی غالب در جامعه آمریکا، بدترین وضعیت در تاریخ آن را ایجاد کرده است. وی گفت که این توافق نظر در میان دانشمندان، بزرگترین گواه ملموس بر افول امپراتوری آمریکا است.
نظر شما