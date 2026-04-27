به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی گفت: در سال گذشته، در مجموع ۱۱ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۹۴۰ تن انواع کالا شامل کالاهای اساسی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی و فرآورده‌های نفتی از سوی ناوگان حمل‌ونقل استان جابه‌جا شده است.

وی با اشاره به وضعیت صدور بارنامه در این مدت افزود: در سال گذشته بیش از ۷۷۴ هزار و ۹۲۸ برگه بارنامه از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای استان صادر شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان ادامه داد: از ۹ اسفند سال گذشته تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، بیش از چهار هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل کالا از مبدأ استان همدان به بنادر جنوبی کشور اعزام شده‌اند تا کالاهای اساسی مورد نیاز استان را حمل و انتقال دهند.

وی یادآور شد: هم‌اکنون در استان همدان ۱۱۰ شرکت حمل‌ونقل فعال با حضور ۲۲ هزار راننده و ۱۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه ناوگان باری مشغول به فعالیت هستند.